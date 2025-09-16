Los Atléticos superan 2-1 a los Medias Rojas

Brett Harris conectó un sencillo ganador en una sexta entrada de dos carreras y los Atléticos remontaron para vencer el martes 2-1 a los Medias Rojas de Boston para su primera racha de cinco victorias consecutivas en más de un año.

Tyler Soderstrom tuvo dos hits y un doble RBI para los Atléticos, en su racha ganadora más larga desde seis seguidas del 28 de abril al 4 de mayo de la temporada pasada.

Boston llegó un juego detrás de los Yankees de Nueva York por el primer comodín de la Liga Americana. Los Medias Rojas han perdido cuatro de cinco juegos.

Los Medias Rojas se adelantaron en la tercera cuando Rob Refsnyder anotó desde primera cuando Carlos Narváez conectó un doblete al jardín izquierdo central y la pelota fue desviada por Lawrence Butler para un error cuando el jardinero central intentó atraparla.

El abridor de los Atléticos, Jeffrey Springs, permitió una carrera sucia y cinco hits en cuatro entradas. Salió de un aprieto con las bases llenas en la segunda, ponchando a Ceddanne Rafaela y obligando a Romy González a un roletazo para doble play.

Mitch Spence (3-5) permitió dos hits en 3 2/3 entradas y Hogan Harris consiguió cuatro outs para su tercer salvamento.

El novato de Boston, Connelly Early, permitió seis ponches en cinco entradas antes de permitir un sencillo al comenzar la sexta. Ponchó a Nick Kurtz antes de ser reemplazado por el relevista Greg Wissert (6-6).