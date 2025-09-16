Con ataque de cuatro jonrones, los Mets se imponen a 8-3 a los Padres

Brett Baty conectó un jonrón de dos carreras que coronó una primera entrada de cinco carreras para los Mets de Nueva York, que vencieron el martes 8-3 a los Padres de San Diego para ganar juegos consecutivos por primera vez en dos semanas.

Francisco Lindor, Pete Alonso y Cedric Mullins también conectaron jonrones, lo que permitió a los Mets mejorar su marca a 4-9 este mes. Ganaron su segunda victoria consecutiva tras una racha de ocho derrotas, la más larga desde 2018.

Nueva York comenzó la noche con 1 1/2 juegos de ventaja sobre Arizona en una carrera de cuatro equipos por el último comodín de la Liga Nacional.

Brandon Nimmo tuvo un sencillo productor en el primero y Jeff McNeil conectó un doble de dos carreras ante un ineficaz Michael King en el primer juego de una serie de tres juegos entre aspirantes a los playoffs de la Liga Nacional.

Jackson Merrill, Jake Cronenworth y Freddy Fermín conectaron jonrones para los Padres, que ocupan el segundo puesto de comodín, cuatro juegos por delante de los Mets. San Diego llegó al martes dos juegos detrás de los Dodgers de Los Ángeles, líderes de la División Oeste de la Liga Nacional.

El zurdo Sean Manaea (2-3), quien se encontraba en apuros y se encontraba en la posición de piggyback detrás de Clay Holmes, permitió una carrera en cinco entradas de relevo para llevarse la victoria. Holmes, quien completó su primera temporada completa como abridor, permitió tres hits, incluyendo los jonrones de Merrill y Cronenworth, en cuatro entradas.

King (4-2), en su tercera apertura desde el 18 de mayo tras lesiones en el hombro derecho y la rodilla izquierda, estableció récords personales al permitir ocho carreras y 10 hits en tres entradas. Los cuatro jonrones que permitió igualaron su peor marca personal, establecida el 12 de abril de 2024.

Juan Soto se fue de 4-1 por los Mets.