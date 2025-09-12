Walker Buehler debuta en grande con los Filis

Walker Buehler lanzó cinco sólidas entradas al debutar en Filadelfia, Bryce Harper y Bryson Stott conectaron sendos jonrones, y los Filis hilaron el viernes su quinto triunfo, al doblegar 8-2 a los Reales de Kansas City.

Buehler permitió una carrera con cinco hits, una base por bolas y tres ponches por los Filis, líderes de la División Este de la Liga Nacional, que están cerca de asegurar el cetro de la división.

Veterano de siete temporadas mayormente exitosas pero marcadas por lesiones con los Dodgers antes de unirse a Boston esta campaña, Buehler (8-7) fue dado de baja por los Medias Rojas el 29 de agosto y firmó con los Filis dos días después.

El viernes, obtuvo su primera victoria desde el 8 de agosto, cuando lanzó por Boston en San Diego. Permitió una carrera en la primera entrada, cuando Bobby Witt Jr. conectó un sencillo, robó segunda y anotó con un sencillo del venezolano Maikel García, cuando había dos outs.

Los Filis empataron en la segunda entrada contra Michael Lorenzen con un elevado de sacrificio del venezolano Rafael Marchán. La pizarra se tornó más desigual en las siguientes dos entradas.

En la tercera, Harper conectó un jonrón de dos carreras. Brandon Marsh sacudió un triple y anotó con un sencillo de Otto Kemp para una ventaja de 4-1. En la cuarta, Marchán, Harrison Bader y Kyle Schwarber conectaron dobles consecutivos para aumentar la ventaja a 6-1.

Stott añadió un jonrón de dos carreras en la séptima.

Lorenzen (5-11) lanzó tres entradas y un tercio, permitiendo seis carreras limpias con diez hits.

Por los Reales, los venezolanos Maikel García de 4-2 con una remolcada, Salvador Pérez de 4-0.

Por los Filis, el panameño Edmundo Sosa de 3-0. El venezolano Marchán de 3-2 con una anotada y una producida.