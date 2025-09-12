Ramón Laureano, de ser un viajero a la mejor adquisición en la fecha límite de cambios

Ramón Laureano es un bateador diferente en 2025. También es muy similar al bateador que fue en 2019, cuando tuvo la mejor temporada ofensiva de su carrera antes de registrar una línea ofensiva de .225/.309/.392 durante las siguientes cuatro temporadas.

A veces, lo viejo vuelve a ser nuevo.

Y eso es lo que ha convertido a Laureano quizás en la mejor adquisición de la fecha límite de intercambio de todas este año.

Cuando el gerente general de los Padres, AJ Preller, estaba buscando formas potenciales de mejorar el roster de San Diego a medida que se acercaba la fecha límite de cambios del 31 de julio, Laureano se destacó por varias razones.

"Es un chico que estaba teniendo un buen desempeño y tiene la habilidad de jugar en múltiples posiciones en los jardines, y siempre hemos tenido buenos informes sobre su competitividad y su carácter, su amor por el juego", dijo Preller sobre la decisión de adquirir a Laureano, junto con Ryan O'Hearn, de los Orioles .

Y ha podido salir de la banca y jugar en diferentes posiciones de la alineación. Ha estado en la contienda por el título. Por todas esas razones, ocupaba un lugar destacado en la lista de jugadores que estábamos considerando.

Y si hicieras una lista de los jugadores que fueron traspasados antes de la fecha límite según su desempeño desde que se unieron a sus nuevos equipos, probablemente él estaría en la cima.

Desde que vistió el uniforme de los Padres, Laureano —conocido hasta ahora principalmente por su defensa en los jardines— batea .298/.357/.539 con 8 jonrones en 38 juegos antes del viernes, lo que impulsa la búsqueda de los Padres de su primer título divisional en 19 años. Antes de eso, tenía un OPS de .884 con 15 jonrones para Baltimore.

en ruta a mejores marcas

Va camino de alcanzar sus mejores marcas personales en tasa de golpes fuertes , tasa de barriles , promedio de bateo esperado , porcentaje de slugging esperado , promedio ponderado de embasamiento esperado y tasa de ponches. Y de todos los meses de su carrera, cuatro de los cinco mejores en términos de xwOBA son de 2025.

¿Qué diferencia ha supuesto esto para San Diego?

Hasta el 31 de julio , los Padres ocupaban el puesto 26 en las Grandes Ligas en wRC+ de sus jardineros izquierdos (74). Desde entonces , son el número 1 (186).

Un juego de ajustes

Comenzó en el lapso de cuatro días del 25 al 29 de mayo de 2024.

Ese fue el período en el que Laureano tuvo que mirarse al espejo y decidir qué pasaría a continuación.

“Cleveland me acababa de liberar”, dijo. “Así que pensé: 'Como sea. Es lo que es'. Y luego pensé: 'Déjame hacer esto'”.

“Este” estaba haciendo cambios significativos en su enfoque en la caja de bateo.

diferente en el pentágono

Cuando los Bravos lo firmaron el 29 de mayo de la temporada pasada, ellos -o Laureano- no sabían que sería un hombre diferente en el plato.

¿El secreto del rejuvenecimiento de Laureano?

"Se me está ahogando el bate", dijo con una sonrisa.

Bueno, no solo se está ahogando, sino que se está ahogando, lo que ha sido una parte importante de lo que lo ha hecho tan exitoso este año.

También ha avanzado más en la caja de bateo y se ha alejado más del plato, además de cerrar su postura.

En 2023, Laureano se ubicaba en la caja de bateo derecha a 25.9 pulgadas del frente del plato, en promedio. Esta temporada, promedia 30.4 pulgadas de profundidad.

En 2023, Laureano promedió 27.7 pulgadas desde el plato. Este año, promedia 31.5 pulgadas desde el plato. También redujo la distancia entre sus pies en el área de 27.7 pulgadas a 17.7 pulgadas, y se mantiene más erguido.

"No veía sliders contra bateadores diestros", dijo Laureano sobre por qué se alejaba del plato, algo que implementó este año. "Por eso mi porcentaje de persecución era alto [antes]".

De hecho, su porcentaje de persecución ha caído drásticamente , del 30,4% en 2024 al 24,4% en 2025.

Con la baja tasa de persecución, está más arriba en el conteo. Y ha sacado provecho de ello en ese escenario.

“Creo que está entre los cinco mejores OPS en conteos de bateadores de la liga”, dijo Laureano.

Tiene razón. De hecho, está empatado en cuarto lugar: su OPS de 1.355 cuando va por delante en la cuenta solo lo superan Shohei Ohtani , Nick Kurtz y Aaron Judge (que entró al juego el jueves; mínimo de 100 apariciones al plato que terminaron cuando el bateador iba por delante en la cuenta).

La posición más profunda de Laureano en la caja de bateo ha cambiado su punto promedio de intercepción: el punto en el que hace contacto (o, si falla, el punto en el que su bate está más cerca de la pelota). En 2023, su intercepción promedio fue de 7.5 pulgadas frente al plato. Esta temporada, es de 2.2 pulgadas frente al plato.

En otras palabras, está dejando que el lanzamiento se profundice antes de batear, como resultado de retroceder en el área. Esto le da otra ventaja: una fracción de segundo más para tomar la decisión de batear.

El cambio en la profundidad del cajón de bateo y la distancia al plato es perceptible a simple vista. Pero el hecho de que haya cerrado su postura es menos obvio, aunque no trivial.

En 2023, el ángulo de postura de Laureano se consideró "abierto" a cero grados. Este año, está inclinado cinco grados hacia el plato.

Dijo que fue el resultado de un alejamiento gradual e inconsciente de lo que había sido una postura cerrada al principio de su carrera.

“No sabía lo que hacía, hombre. Ni idea”, dijo Laureano. “Por alguna razón, pensé que tenía que mover las caderas más rápido, y caí desmarcado. Mi torso estaba de frente al entrenador de primera base. Ahora, está de frente al dugout de primera base”.

Y luego hay un cambio que haría que Barry Bonds se sintiera orgulloso.

"Si estás agarrando el bate con más fuerza, obtienes un mayor control del barril", dijo Laureano.

Sencillo y, en este caso, transformacional.