Gil lanza 6 entradas sin hit, Judge le pasa a DiMaggio en jonrones y los Yankees triunfan

Aaron Judge conectó su jonrón número 362 de su carrera para superar a Joe DiMaggio en la lista de todos los tiempos de los Yankees, y Luis Gil lanzó seis entradas sin permitir hits para vencer el viernes 4-1 a los Medias Rojas de Boston y ayudar a Nueva York a ampliar su ventaja en la carrera por la ventaja de local en los playoffs de la Liga Americana.

Gil (4-1) se fue con un juego sin hits tras seis entradas y 93 lanzamientos, pero el relevista Fernando Cruz permitió un jonrón a Nate Eaton con un out en la séptima, uno de los dos hits de Boston. No ha habido un juego sin hits en las mayores esta temporada.

Los Yankees abrieron una ventaja de 1 1/2 juegos sobre los Medias Rojas en la carrera por el primer puesto de comodín de la Liga Americana, lo que les daría una potencial ventaja de local sobre los Medias Rojas en la primera ronda de la postemporada.

Un día después de conectar dos jonrones para empatar a DiMaggio en el cuarto lugar en la lista de jonrones de todos los tiempos de los Yankees, Judge conectó un jonrón solitario de 468 pies en la primera entrada que fue el jonrón más largo en Fenway Park desde su jonrón de 470 pies en julio pasado.

Nueva York puso el marcador 2-0 en la tercera entrada después de que Ben Rice recibiera la primera base por interferencia del receptor. Cody Bellinger siguió con un sencillo productor para impulsar a Judge, quien había recibido base por bolas.

Gil ponchó a cuatro y dio cuatro bases por bolas. También tuvo dos lanzamientos descontrolados y un balk. David Bednar lanzó la novena para su 23.er salvamento.

Lucas Giolito (10-4) permitió dos carreras, una limpia, en 5 2/3 entradas.