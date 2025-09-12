Cierran Estadio Olímpico hasta 2026; solo permiten concierto de Bad Bunny y la Batalla de la Fe

El Estadio Olímpico Félix Sánchez queda cerrado para la organización de actividades públicas que impliquen el uso del terreno o el área de la pista, debido a los trabajos de reconstrucción que se están realizando, con miras a los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Así lo informó el Ministerio de Deportes y Recreación, a través de un comunicado, donde especificó que solo serán permitidas dos actividades que están en el cronograma de trabajo que son: el concierto artista puertorriqueño Bad Bunny y la Batalla de la Fe el 1 de enero.

Estadio Olímpico estará cerrado hasta 2026 para actividades que impliquen uso del terreno, excepto concierto de Bad Bunny y la Batalla de la Fe

A través de un comunicado, el Ministerio aclaró que los usos que se han permitido hasta el momento en medio de la reconstrucción del Estadio han sido conforme a un cronograma riguroso elaborado con los ingenieros y técnicos que trabajan en la instalación, entendiendo que es la única pista de su tipo disponible en el país.

"El cronograma de trabajo vigente solo contempla un espacio disponible que ha sido reservado con mucho tiempo de anticipación para una presentación del artista puertorriqueño Bad Bunny", declaró la institución.

Agregó que, además, se ha autorizado para el 1 de enero, la celebración de la actividad religiosa Batalla de la Fe, "con la condición de que el público solo podrá tener acceso al área de gradería, aislando las áreas interiores donde se está trabajando en la pista", dice el comunicado.

La remodelación

El cronograma de trabajo implica la preparación del terreno antes de la instalación de la pista y un moderno equipamiento para atletismo, que es la fase en la que se está trabajando actualmente, con la intención de lograr la calificación de categoría uno. Así el país estaría en condiciones de montar eventos mundialistas en esta disciplina.

En la parte central de la instalación, donde funciona el campo de fútbol, también se realizarán algunas intervenciones puntuales para la instalación del equipamiento que requieren las competencias de atletismo. Se recuerda que esa misma área es utilizada para una serie de modalidades de atletismo que son propiamente de terreno.

En tal virtud, insistió que "no se han concedido autorizaciones para el uso del Estadio Olímpico, salvo las otorgadas previamente conforme al cronograma elaborado por los técnicos e ingenieros y que se mencionan en esta nota informativa".

Una vez terminados los trabajos, el Estadio Olímpico se pondrá a disposición del Comité Organizador de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe para el montaje del evento, que se celebrará del 24 de julio al 8 de agosto del 2026, y las competencias de prueba y certificación por parte de World Athletics.