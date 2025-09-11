Josué Araujo se proclama campeón en la Copa de ajedrez Gran Caruso

Josué Araujo se proclamó campeón de la Copa de ajedrez Gran Caruso, certamen que contó con la presencia de decenas de ajedrecistas efectuado en Baní.

Araujo logró su cetro de manera invicta y fue seguido por Lisandro Muñoz, quien junto a Araujo es maestro internacional. Mientras que Juan Carlos Mesa Cruz y Richards Reynier

Lugo en la categoría provincial logró la copa el maestro nacional Yoel Estarling Polanco Núñez.

Este fue uno de los torneos de ajedrez “Blitz” más importantes de las últimas décadas en el país.

“El Gran Caruso" fue dedicado a la memoria de Hipólito Montás Herrera (“Caruso”), impulsor del ajedrez provincial quien colocó a Baní en un sitial destacado durante los años 80 y 90, logrando buena participación en los eventos por equipo y el título nacional infantil y juvenil en su más aventajado alumnos.

Hanoi Vargas, quien actualmente es presidente fundador de la Clínica Conductual Volver, patrocinadora oficial de dicho evento, junto a la Federación Dominicana de Ajedrez (FDA) y la Fundación del filántropo Cosme Peña.

En el mismo participaron a 9 rondas, los principales jugadores del país: Ramón Mateo (único Gran Maestro), tres de sus Maestros Internacionales, la campeona Nacional Patricia Evarista Castillo, así como los directores de academias Ruddy Méndez y Aarony Miguel Paula de Strong Chess.

El evento fue organizado por Jonathan Sosa, donde fue reconocida entre sus familiares la memoria de Caruso, entregando a Marcelo Montás Herrera (su hermano), una placa en homenaje a su memoria.