Gleyber Torres sobresale en la victoria de Detroit sobre los Yankees

Gleyber Torres conectó un sencillo de dos carreras que puso a los Tigres de Detroit arriba en la quinta entrada y tuvo tres carreras impulsadas contra su ex equipo, guiando a los Tigres de Detroit a una victoria de 11-1 sobre Nueva York el miércoles por la noche para su primera victoria en una serie de temporada contra los Yankees desde 2011.

Riley Greene, Kerry Carpenter y Colt Keith añadieron jonrones de dos carreras al final del partido contra un bullpen de los Yankees que ha permitido 18 carreras limpias en dos juegos, elevando su efectividad desde el receso del Juego de las Estrellas a 5.37. Greene impulsó tres carreras.

Nueva York ha perdido partidos consecutivos por 10 o más carreras por tercera vez. Las otras dos fueron en septiembre de 1908 y agosto de 1988.

Detroit ha superado a Nueva York 23-3 en las últimas dos noches y ha ganado cuatro de cinco juegos contra los Yankees este año con un encuentro por jugar. Los Tigres (84-62) superaron a Toronto (83-62) para obtener el mejor récord de la Liga Americana y abrieron una ventaja de 9 juegos y medio en la División Central de la Liga Americana.

El astro de los Yankees, Aaron Judge, se fue de 3-0 y conectó un par de dobles matanzas, lo que redujo su promedio de bateo a .319. Su ventaja de bateo en las Grandes Ligas, que mantenía desde el 16 de abril, se redujo a menos de un punto porcentual sobre el novato de los Atléticos, Jacob Wilson.

Austin Wells conectó un jonrón en la octava entrada para Nueva York, que se mantuvo un punto porcentual por delante de Boston por el primer comodín de la Liga Americana.

El jardinero de los Yankees, Austin Slater, consiguió los últimos dos outs en la novena, lanzando lanzamientos tan lentos como 36.4 mph.

Jack Flaherty (8-13) permitió dos hits en cinco entradas con siete ponches en su primera victoria desde el 19 de agosto.

Carlos Rodón (16-8), quien había ganado sus cinco aperturas anteriores, permitió dos carreras y seis hits en seis entradas con seis ponches.

El campocorto de los Yankees Anthony Volpe, bateando .173 (22 de 133) en sus últimos 38 juegos, quedó fuera de la alineación titular y fue reemplazado por José Caballero.

El tercera base de los Tigres, Zach McKinstry, se perdió su segundo juego consecutivo debido a rigidez en la parte superior de la espalda.

Momento clave

Torres conectó un sencillo con cuenta llena y bases llenas al jardín central con dos outs para una ventaja de 2-0 en el quinto.