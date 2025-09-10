El club Mauricio Báez reconoce la trayectoria de la familia Bonetti

El respaldo irrestricto que han brindado al Club Mauricio Báez durante décadas los hermanos Bonetti Guerra, José Miguel Bonetti Guerra y Roberto Bonetti Guerra, muestran las placas entregadas por los directivos Amaury Heredia Guerra, Arismendy Peiter, Estephanie Almonte Amor, José Domínguez, Leo Corporán., fue honrado la mañana de este miércoles con la dedicatoria del tradicional desayuno aniversario de los mauricianos, quienes celebran 62 años.

A través de la Sociedad Industrial Dominicana (hoy Grupo SID), los hermanos Bonnetti Guerra fueron de soporte a un grupo de jóvenes de Villa Juana quienes mediante al Club Mauricio Báez pretendían mejores oportunidades y atenciones para los residentes de su barrio.

“Qué inspirador resulta mirar atrás y recordar aquella cancha de tierra y ver en lo que se ha convertido hoy. Este es el resultado de la vocación de ciudadanos íntegros, la cual se proyecta por toda Villa Juana y se dispersa por todo el país”, expresó José Miguel en su discurso de agradecimiento en nombre de ambos hermanos.

“Este recorrido de más de 60 años lo recuerdo, sobre todo, esas conversaciones entre mi hermano Roberto, Leo (Corporán) y yo, viendo en los ojos de Leo esa hambre y deseo de contribuir a su barriada”, destacó el directivo del Grupo SID. “Esta es una historia tejida por los años. Felicidades al Mauricio Báez por su entrega”.

Don Leo Corporán, asesor y presidente advitam del Club Mauricio Báez, recordó como los hermanos Bonetti Guerra colaboraron sin miramiento a los residentes de la barriada de Villa Juana, en momentos de dificultad.

“La contribución de ellos (José Miguel y Roberto) fue vital para que el Mauricio Báez no sucumbiera en sus inicios. No se imaginan lo que significa para nosostros que ellos estén aquí. Ellos ayudaron a muchas personas necesitadas. Nunca nos dijeron que no cuando tocamos sus puertas”, señaló Corporán en su intervención.

José -Boyón- Domínguez, inmortal del Deporte y actual presidente de los mauricianos, resaltó los aportes que ha realizado la entidad desde su fundación en 1963.

“El Club Mauricio Báez durante 62 años ha aportado de forma continua y ha servido al país y al deporte con su firme visión y compromiso de hacer realidad en la comunidad de Villa Juana y zonas aledañas, una vida más digna y de oportunidades para todos”, sostuvo Boyón Domínguez.

El ex selección nacional de baloncesto indicó que los resultados que hoy exhibe la entidad deportiva y cultural es resultado del trabajo tesonero realizado.

“Sigamos aportando de forma continua, sin detenernos ni mirar hacia atrás, y así ofrecer a los miles de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, y envejecientes, que se han beneficiado de nuestros programas, una mejor calidad de vida”, exhortó Boyón.

Además de los homenajeados y directivos del Club Mauricio Báez, estuvieron en la mesa de honor Roberto Ángel Salcedo, Kelvin Cruz, Garibaldy Bautista, Jesús -Chu- Vásquez, Luis Mejía Oviedo, David Collado, José P. Monegro, el general Delio Colón, el doctor José Joaquín Puello, el embajador chino Chen Luning, Milagros Ortiz Bosch y Mariano Germán.

La puesta en manos de Dios estuvo a cargo del padre Ronny Estefan