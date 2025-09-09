Policía dice buscó a Wander Franco para "brindarle asistencia"

La Policía Nacional informó que el pelotero Wander Franco no fue detenido.

El vocero Diego Pesqueira explicó, de manera preliminar, que el padre del pelotero acudió ante las autoridades policiales para que les dieran asistencia y trasladaran a su hijo a un centro de salud de Santo Domingo.

"Él no está detenido, no fue buscado en esa calidad, sino que se buscó para brindarle una asistencia que pidieron sus propios familiares", detalló Pesqueira a este diario en una llamada telefónica.

La entidad policial manifestó que en horas de la madrugada del martes 9 de septiembre, miembros de la institución prestaron asistencia en el municipio Baní de la provincia Peravia, a los familiares del pelotero.

Agregó que solicitaron apoyo en un momento delicado relacionado con la salud mental del joven atleta.

"En ningún momento se produjo arresto ni acción policial de carácter represivo", dijo la policía que además estuvieron en coordinación con un equipo médico que acompañaba la situación.

Luego de esto, el pelotero pudo recibir atención profesional oportuna y fue trasladado a un centro de salud privado en Santo Domingo, donde recibe los cuidados correspondientes.

Wander Franco denuncia que le robaron un millón de pesos en hotel



El viernes 5 de septiembre, el pelotero había denunciado a través de sus redes sociales que en un hotel ubicado en el municipio Sosúa le robaron un millón de pesos.

En un video manifestó: “vamos a tirarle al jefe de aquí pa’ que me busque ese dinero, que aquí no se puede estar, y aquí van a dejar, oye yo voy a traer a la Policía en verdad, porque esto no puede estar pasando mi hermano, usted me entiende, vamos a ponernos de malo, ellos quieren que nosotros seamos malos, vamos a ponernos de malos, yo cuento con el apoyo de ustedes en verdad, yo no uso mucho las redes, ahora es que yo estoy usando mucho las redes, me estoy desenvuelto para llevarme bien con ustedes pa’ que ustedes sepan, porque ustedes tienen un aspecto de mí que no es, vamos a tirarle vamos a atacar al dueño de Hispaniola Beach en Sosúa, me roban un millón de pesos, tenía 2 millones de pesos ahí, me estaban atoriando desde hace días, desde que yo salgo a las 5:00, a las 6:00 de la mañana a entrenar pa’ la playa, nada más hago yo salir y entran pa’ acá”.

Ante esto, el abogado Teodocio Jáquez informó que la desaparición de una suma de dinero perteneciente al pelotero de Grandes Ligas, Wander Franco, se trató de una “confusión”.

De acuerdo con Jáquez, el dinero fue recuperado en la misma habitación del hotel en Sosúa, Puerto Plata, donde se hospedaba el jugador.

Luego, Franco desmintió las declaraciones ofrecidas por el abogado.

Dijo en un comunicado que la sumo no había sido recuperada y que Jáquez no es su abogado.