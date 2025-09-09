Tras cinco meses ausente, José Sirí retorna a los Mets

Poco menos de cinco meses después de aterrizar en la lista de lesionados debido a una fractura de tibia izquierda, José Siri ha regresado a los Mets.

El equipo activó a Siri de la lista de lesionados de 60 días el martes y lo incluyó de inmediato en la alineación titular, jugando en el jardín central. Con su compañero, el jardinero central diestro Tyrone Taylor, en la lista de lesionados, Siri debería ser titular la mayoría de los días cuando los Mets se enfrenten a un lanzador zurdo.

Para liberar espacio en el plantel, los Mets enviaron al utility Jared Young a Triple-A Syracuse y designaron al relevista Wander Suero para asignación.

Adquirido en canje durante la temporada baja procedente de Tampa Bay, Siri bateó .050/.208/.100 en 10 partidos antes de fracturarse la pierna. Debido a su lenta recuperación, Siri no comenzó su rehabilitación hasta finales del mes pasado. Sin embargo, a partir de entonces, mejoró rápidamente, bateando .269/.321/.462 en ocho partidos de las Ligas Menores.

De regreso con los Mets, Siri ofrece una posible solución a los problemas que el equipo ha tenido en el jardín central durante toda la temporada. La mala temporada de Taylor y la lesión de Siri han obligado a los Mets a depender en gran medida de Jeff McNeil, quien ha tenido un buen rendimiento, pero no es un jardinero central natural. Aunque el equipo adquirió a Cedric Mullins en la fecha límite de traspasos para aliviar la presión sobre McNeil, Mullins ha registrado un OPS de tan solo .566 desde que se unió a los Mets.

Siri, quien posee una combinación única de potencia, velocidad y aptitud defensiva, conectó 43 jonrones y se robó 26 bases con los Rays entre 2023 y 2024. Además, se ponchó en el 37% de sus apariciones al plato.