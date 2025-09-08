El Club Mauricio Báez dedicará desayuno a los hermanos Bonetti

El Club Mauricio Báez celebrará este miércoles 10 de septiembre su tradicional desayuno aniversario, esta vez con una dedicatoria especial a los hermanos José Miguel y Roberto Bonetti Guerra, por su respaldo de varias décadas a través del Grupo (SID).

El encuentro forma parte de las actividades conmemorativas por el 62 aniversario del club, fundado el 11 de septiembre de 1963 en el sector de Villa Juana, cuyos actos se iniciaron el pasado domingo y se extenderán durante toda la semana.

Referente deportivo

El Club Mauricio Báez se ha consolidado como referente en el deporte dominicano, particularmente en el baloncesto, disciplina en la que ostenta un historial de éxitos extraordinarios: 10 títulos en los campeonatos de baloncesto superior del Distrito Nacional, además de alcanzar la final en los últimos ocho torneos, con cinco coronas conquistadas.

Su cantera también es reconocida, con equipos en todas las categorías y logros recientes como el campeonato invicto del torneo U-16 en 2025.

La institución mantiene además escuelas de taekwondo, voleibol y baloncesto, contribuyendo a la formación integral de cientos de jóvenes atletas.

En el ámbito educativo, cuenta con una escuela que el próximo 15 de septiembre cumplirá 56 años de labor ininterrumpida, así como un liceo secundario de Tandas Extendidas que ya suma 23 años impartiendo docencia.

Fundación y aporte social

Dentro de su estructura organizativa, el club creó la Fundación Mauricio Báez, presidida por César Heredia Guerra.

Esta entidad cultural se ha convertido en un motor de desarrollo para Villa Juana y el país, ofreciendo una amplia gama de servicios a la comunidad.

escuelas

Entre ellos, destacan la escuela de pintura, danza, inglés y una biblioteca de gran alcance.

En los próximos meses también abrirá sus puertas una escuela de idioma chino mandarín.

A través de la fundación y del propio club se impulsan programas de salud que incluyen operaciones a niños, jóvenes y adultos, así como consultas médicas gratuitas gracias a la colaboración de decenas de profesionales de distintas especialidades que trabajan de manera honorífica.

Liderazgo y reconocimiento

El club está presidido por José “Boyón” Domínguez, Inmortal del Deporte Dominicano, mientras que Leonardo Heredia Castrillo (Leo Corporán), también Inmortal del Deporte, funge como asesor de la institución y presidente fundador de la Fundación Mauricio Báez.

Junto a César Heredia Guerra, presidente de la Fundación Mauricio Báez, conforman el eje directivo de una entidad reconocida nacionalmente por su transparencia en el manejo de fondos públicos y privados.

Área médica

El club Mauricio Báez inició con un modesto dispensario médico su labor en el área de la salud. Éste fue creciendo, tratando de dar respuestas a las necesidades de los moradores de la barriada, y en la actualidad se trabaja en la terminación de una unidad de atención primaria, que incluirá un área de emergencia pediátrica.