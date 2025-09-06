Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Samuel Basallo decide con jonrón el triunfo de los Orioles sobre los Dodgers

Su batazo se produjo en el noveno episodio frente a Tanner Scott y Baltimore supera 2-1 a los Esquivadores

El novato dominicano Samuel Basallo recorre las bases luego de conectar su vuelacercas que decidió la victoria de los Orioles sobre los Dodgers.

El novato dominicano Samuel Basallo recorre las bases luego de conectar su vuelacercas que decidió la victoria de los Orioles sobre los Dodgers.fuente externa

Agencia APBaltimore

El novato Samuel Basallo conectó un jonrón en solitario contra Tanner Scott con dos outs en la parte baja de la novena entrada y los Orioles de Baltimore vencieron 2-1 a los Dodgers de Los Ángeles el viernes por la noche para su cuarta victoria consecutiva.

Fue su segundo jonrón desde el sábado, en un lanzamiento con cuenta de 1-2 que viajó 433 pies hacia el jardín entre central y derecho, llevando a los Orioles a su segunda victoria por walk-off de la temporada. Fue el primer cuadrangular de la carrera de Basallo en el Oriole Park. Fue el primer vuelacercas de walk-off de los Orioles desde que el venezolano Anthony Santander lo lograra el pasado 19 de septiembre contra San Francisco.

Dean Kremer y seis relevistas limitaron a los Dodgers a cinco imparables. Kremer salió después de tres entradas sin hits debido a molestias en la rodilla derecha. Caminó a uno y ponchó a cuatro.

El cubano Yennier Cano (3-6) lanzó una novena entrada sin carreras para llevarse la victoria.

Tanner Scott (1-3), el séptimo lanzador de los Dodgers, cargó con la derrota.

El abridor de los Dodgers, Shohei Ohtani, lanzó tres entradas y dos tercios sin permitir carreras y Freddie Freeman conectó su 19no jonrón, pero Los Ángeles perdió su cuarto juego consecutivo. Los Dodgers tienen un récord de 4-13 en sus últimos 17 juegos contra equipos con récord perdedor.

Ohtani reemplazó a Tyler Glasnow, quien fue descartado por rigidez en la espalda. El cinco veces All-Star permitió tres hits con una base por bolas, ponchando a cinco.

Jackson Holliday anotó la primera carrera de los Orioles con un lanzamiento descontrolado en la quinta entrada.

Por los Dodgers, el puertorriqueño Enrique Hernández de 2-1; el cubano Andy Pagés de 4-1; el venezolano Miguel Rojas de 3-0; el dominicano Teoscar Hernández de 4-0.

Por los Orioles, el dominicano Samuel Basallo de 4-1 con una anotada y una remolcada; y el puertorriqueño Emmanuel Rivera de 4-1.

