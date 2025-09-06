Luis Enrique, técnico del PSG, se fractura la clavicula en un accidente de bicicleta

El entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, se rompió la clavícula en un accidente de bicicleta y pasará por el quirófano, dijo el viernes por la noche el club francés.

El exfutbolista español, de 55 años y que es un entusiasta del ciclismo, llevó al PSG a conquistar su primer título de la Liga de Campeones la temporada pasada. El equipo ha ganado tres partidos consecutivos para comenzar su defensa del título de la Liga 1.

El club no especificó dónde tuvo lugar el accidente.

“Tras un accidente de bicicleta el viernes, el entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, fue atendido por los servicios de emergencias y se someterá a una operación por una fractura de clavícula”, explicó el PSG en un comunicado. “El club expresa su total apoyo y le desea una pronta recuperación. Se dará más información a su debido tiempo.”

El próximo partido del PSG es el 14 de septiembre contra el Lens, y tres días después recibe al Atalanta para comenzar la defensa de la Champions.

También el viernes, la estrella del PSG Ousmane Dembélé, salió del campo cojeando tras lesionarse durante un partido de clasificación de la selección de Francia para el Mundial de la FIFA. Se marchó con lo que parecía ser una lesión en el tendón de la corva derecha.