grandes ligas
Julio Rodríguez batea dos jonrones y llega a 30 en la campaña
Se va de 5-3, remolca 4 para sumar 84 y los Marineros se imponen 10-2 a los Bravos; Cal Raleigh dispara su vuelacercas 52
El dominicano Julio Rodríguez conectó dos de los cinco jonrones de Seattle, Cal Raleigh bateó su cuadrangular número 52 del año, liderando las Grandes Ligas, y los Marineros vencieron el sábado por la noche 10-2 a los Bravos de Atlanta.
Rodríguez, quien se fue de 4-3 con cuatro carreras impulsadas, tuvo su tercer juego de la temporada con múltiples jonrones y el séptimo de su carrera.
Rodríguez y el venezolano Eugenio Suárez conectaron jonrones contra el cubano Daysbel Hernández (4-3) en la séptima entrada para impulsar a los Marineros a su segunda victoria en sus últimos nueve juegos mientras mantienen el último puesto de comodín de la Liga Americana.
Suárez continuó atormentando a los Bravos esta temporada, ya que ahora tiene 11 hits en 29 turnos (.379) con ocho carreras impulsadas, cinco bases por bolas y cinco jonrones contra Atlanta.
Hurston Waldrep permitió dos carreras con dos hits, cinco bases por bolas y cinco ponches en cinco entradas.
El abridor de los Marineros, Bryce Miller, permitió dos carreras con cinco hits, dos bases por bolas y seis ponches en cinco 1/3 entradas. Gabe Speier (3-3) lanzó 2/3 de entrada en relevo.
Por los Marineros, el mexicano cubano Randy Arozarena de 2-1 con dos anotadas. Los dominicanos Jorge Polanco de 3-1 con una anotada y Victor Robles de 4-1.