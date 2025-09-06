Los Filis invitaron a joven aficionado a conocer a Harrison Bader tras impasse por pelota

Los Filis de Filadelfia invitaron a un joven aficionado a conocer a Harrison Bader tras su victoria por 9-3 sobre los Marlins de Miami el viernes por la noche, después de una aparente disputa por una pelota de jonrón conectada por el jardinero central durante el juego.

Bader disparó un jonrón solitario hacia las gradas del jardín izquierdo en la cuarta entrada en el loanDepot Park. Varios aficionados se apresuraron a adueñarse de la pelota antes de que un hombre la tomara y se la entregara a un niño, abrazándolo. Ambos llevaban atuendo de los Filis, y era el cumpleaños del niño.

Momentos después, una mujer, también vestida con ropa de Filadelfia, se acercó y pareció gritarle al hombre, quien luego tomó la pelota del guante del niño y se la dio a ella.

No está claro a partir de los videos que circulan en las redes sociales quién aseguró inicialmente la pelota cuando aterrizó.

Más tarde en el juego, un miembro del personal de los Marlins le dio al niño un paquete de premios y otra pelota de béisbol mientras los aficionados sentados cerca de ellos en las gradas aplaudían. El niño terminó yéndose a casa con un bate autografiado por Bader, quien se reunió con él fuera del vestuario de los Filis después del juego.

Marcus Lemonis, CEO de Camping World y estrella del reality de CNBC “The Profit”, publicó más tarde en su cuenta de X que pagaría para que el joven aficionado y su familia asistieran a la Serie Mundial.

“Y también acabas de ganar una casa rodante”, publicó.

La disputa rápidamente se volvió viral en las redes sociales y ocurre solo días después de otro momento de apropiación de memorabilia en el que un hombre tomó la gorra del tenista Kamil Majchrzak de un joven aficionado en el Abierto de Estados Unidos y fue ampliamente criticado por el acto.

Se disculpó en las redes sociales el lunes y dijo que la ha devuelto.