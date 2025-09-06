El español Marc Soler conquista la etapa 14 de la Vuelta a España

El español Marc Soler ganó el sábado la montañosa 14ta etapa de la Vuelta a España, mientras que Jonas Vingegaard mantuvo sin sobresaltos el liderato general de la carrera a falta de una semana.

Sin su estrella Tadej Pogačar, el equipo UAE Emirates ha ganado la mitad de las etapas de la Vuelta de este año, incluidas las últimas cuatro. Eso ya supera las seis victorias de Quick-Step Floors en 2017, que era el mayor número de victorias para un equipo en este siglo en el Grand Tour español.

“El cincuenta por ciento de la Vuelta, es increíble”, dijo Soler.

Soler dejó atrás a su último rival en el empuje final hacia la cima de categoría uno de La Farrapona y mantuvo su distancia del grupo de Vingegaard y los otros aspirantes al título.

Terminó la etapa de 136 kilómetros (84 millas), con salida en Avilés y llevó al pelotón por las verdes colinas del norte de España, en 3 horas y 48 minutos. Fue la cuarta victoria de etapa de Soler, de 31 años, en una Vuelta.

“No me lo esperaba y no era la intención estar en fuga”, dijo Soler.

Vingegaard, del equipo Visma-Lease a Bike, terminó segundo, superando apenas a su principal rival João Almeida en la meta. El dos veces campeón del Tour de Francia lidera a Almeida por 48 segundos. Almeida ganó la etapa reina de la carrera que finalizó en la cima del L’Agliru el viernes.

Además de Almeida y Soler, Juan Ayuso y Jay Vine también han ganado etapas para el UAE, que también ganó la contrarreloj por equipos.

Equipo israelí retira nombre del uniforme

El inicio de la etapa se retrasó unos minutos por otra protesta pro-palestina que ha tenido como objetivo al equipo Israel Premier Tech. El equipo comenzó la etapa del sábado con nuevos uniformes sin el nombre del equipo, aparentemente para reducir la visibilidad de sus corredores.

Se vieron más banderas palestinas entre las banderas nacionales ondeadas por los aficionados que se alineaban en el tramo final del ascenso hacia la línea de meta.

La etapa 15 será un recorrido montañoso de 168 kilómetros (104 millas) desde A Veiga hasta Monforte de Lemos en el noroeste de España.

El Grand Tour de tres semanas termina en Madrid el 14 de septiembre.