Miguel Matos designado jefe de la oficina de MLB en el país

Major League Baseball anunció hoy que Miguel Matos, quien ha sido Director de Operaciones Internacionales desde 2023, también asumió las funciones de jefe de la oficina de MLB en República Dominicana.

Matos ha formado parte del equipo de la MLB en República Dominicana desde 2012. Comenzó como pasante y luego como asistente en el departamento de operaciones de béisbol, antes de asumir la responsabilidad de muchas de las funciones del departamento, como el registro de jugadores amateurs, la tecnología y la adquisición de datos, y las actividades de búsqueda de talento y desarrollo. Anteriormente, dirigió exhibiciones, programas de entrenamiento y programas de desarrollo de entrenadores en mercados de béisbol consolidados y emergentes. Matos ha trabajado extensamente con clubes y recientemente supervisó el crecimiento del Programa de Asociación de Entrenadores de la MLB, una iniciativa diseñada en colaboración con entrenadores independientes para desarrollar el béisbol internacional y, al mismo tiempo, abordar importantes desafíos del mercado. Matos continuará reportando a Rebecca Seesel, vicepresidenta de Operaciones Internacionales de la MLB.

Seesel comentó sobre el nuevo cargo de Matos: «Las Grandes Ligas de Béisbol se complacen en anunciar a Miguel como director de la oficina. Sus 13 años de experiencia trabajando con las diversas partes interesadas de la República Dominicana lo posicionan en una posición privilegiada para liderar tanto nuestras operaciones diarias como nuestros esfuerzos para afrontar los desafíos que enfrenta la comunidad beisbolera del país».

Matos, quien se graduó como Ingeniero de Sistemas en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, continuará enfocándose en asuntos relacionados con el sistema de fichajes amateur, además de asumir la supervisión administrativa de la oficina. Trabajará en estrecha colaboración con Nelson Cruz, Asesor Especial de Operaciones de Béisbol, y Henry González, Director de Operaciones Internacionales, entre otros.