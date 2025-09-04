Ex jugador de Grandes Ligas José Reyes al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano

El excampocorto dominicano José 'la Melaza' Reyes, quien conectó 2.138 imparables durante una carrera de 16 años en las Grandes Ligas, fue promovido este miércoles al Pabellón de la Fama del Deporte de su país.

Reyes, de 42 años, será exaltado junto a Edwin Encarnación y José Offerman en la ceremonia que se celebrará el 16 de noviembre en Santo Domingo, informó el Pabellón en un comunicado.

'La Melaza', oriundo de Santiago (norte), dejó una "profunda huella" en las Grandes Ligas durante sus 16 temporadas con los Mets de Nueva York, los Marlins de Miami, los Azulejos de Toronto y los Rockies de Colorado.

El parador en corto robó 517 bases en su carrera, cifra que lo sitúa en el puesto 33 de todos los tiempos en las Grandes Ligas.

Entre sus logros más notables, lideró la Liga Nacional en promedio de bateo en 2011 con .337, y en triples en cuatro ocasiones. Además, fue líder de hits en 2008, y de bases robadas en 2005, 2006 y 2007.

Reyes fue clave para que República Dominicana conquistara el Clásico Mundial de Béisbol en 2013.

A lo largo de su carrera, el dominicano acumuló en Grandes Ligas 2.138 hits, 145 jonrones, 387 dobles, 131 triples y 719 carreras impulsadas. Su desempeño en el campo le valió cuatro selecciones al Juego de Estrellas y un Bate de Plata en 2006.

En la Liga Dominicana, Reyes jugó para los Gigantes del Cibao entre los años 2000 y 2004.