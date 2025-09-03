UDESA llama a mantener la unidad en el deporte

En el 48º aniversario de la Unión Deportiva de Santiago, Inc. (UDESA), su Comité Ejecutivo encabezado por la dirigente Margarita Jáquez, hizo un llamado a mantener la unidad del deporte como homenaje a los fundadores de la entidad, que, liderados por Hanns Hieronimus, el 5 de septiembre de 1977, dieron el paso que los dejó unidos para siempre.

“Llamamos a la unidad en el deporte, debemos mantenernos unidos siempre, Santiago necesita que trabajemos todos de la mano, esa debe ser la fuerza de la dirigencia”, apuntó Jáquez.

Manifestó que, el Comité Ejecutivo de UDESA está siempre activo, con gente que sigue al pie de la letra los lineamientos de los fundadores de la entidad que defiende los valores del deporte.

Por otra parte, mantuvo la iniciativa, en todos los órdenes, de que esa directiva, siempre está para la dirigencia deportiva, supliendo iniciativas necesarias como la capacitación y otros renglones importantes.

Finalmente dio a conocer que próximamente dará a conocer importantes actividades de la entidad, junto a la dirigencia de Santiago, las cuales ofrecerán alternativas para mejorar las acciones del movimiento deportivo local.