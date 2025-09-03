Mirex y LDF firman acuerdo para facilitar y agilizar procesos de expedición de visado dominicano

El Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) y la Liga Dominicana de Fútbol (LDF) suscribieron un acuerdo para facilitar y/o agilizar los procesos administrativos de expedición de visado dominicano a deportistas, entrenadores y personal de los equipos que integran esa organización deportiva.

En el convenio firmado por el canciller Roberto Álvarez y el presidente de la LDF, Milton Ray Guevara, MIREX se compromete a dar respuesta a las solicitudes de esta organización en un plazo no mayor a los seis (6) días calendarios para garantizar que jugadores y miembros extranjeros de esta Federación puedan participar en programas y entrenamientos que se desarrollan en el país.

Durante la firma del convenio, el canciller Álvarez dijo que “como institución responsable de la política exterior dominicana, el MIREX tiene el deber de acompañar aquellas iniciativas que contribuyen al desarrollo nacional y refuerzan nuestra presencia internacional. La firma de este acuerdo responde, precisamente, a esa vocación: garantizar un proceso ágil, seguro y transparente en la tramitación de visados para quienes formar parte de la estructura deportiva de la Liga Dominicana de Fútbol”.

De su lado, el presidente de la LDF, Milton Ray Guevara, agradeció al canciller Álvarez el apoyo que el MIREX ha dado a la firma de este acuerdo que “forma parte de un pr oceso esperanzador que supone alianzas estratégicas en el sector público”. Agregó que el fútbol se ha convertido en un poderoso vínculo deportivo para el desarrollo de las relaciones internacionales entre los Estados”.

Estuvieron presentes en esta firma, los viceministros del MIREX Francisco Caraballo, Rubén Silié, Hugo Fco. Rivera y Opinio Díaz; el director de Gabinete, Juan José Portorreal; el director de Asuntos Consulares, Cándido Omar Mercedes; y otros directores de este Ministerio; además asistió el Comisionado Nacional de Fútbol, Benny Metz.

Por parte de la LDF, estuvo presente la vicepresidenta, Genald Senior; el director ejecutivo, Jorge Allen Bauger; el secretario general, Eulogio Castaños; y los vocales, Rubén Hernández, Arturo Heinsen y Gerardo Pérez; también, el presidente de la Federación de Fútbol, Irvin Deschamps, entre otros invitados.

La Liga Dominicana de Fútbol (LDF)

Es la única liga en el país que cuenta con el aval de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) y de la Confederación de Fútbol de la Asociación del Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf).