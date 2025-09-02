Ohtani dispara jonrón 46, pero los Dodgers caen 9-7 ante los Piratas

Tommy Pham y Jared Triolo impulsaron dos carreras cada uno y los Piratas arruinaron una gran noche de Shohei Ohtani para vencer el martes 9-7 a los Dodgers de Los Ángeles.

Ohtani conectó su jonrón número 100 con los Dodgers de Los Ángeles y tuvo un par de dobles.

Ohtani conectó un jonrón solitario ante el prospecto estrella Bubba Chandler (2-0), su jonrón número 46 de la temporada. Jugando su partido número 294 con los Dodgers, se convirtió en el jugador que más rápido alcanzó los 100 jonrones en la historia del equipo, superando a Gary Sheffield (399).

Luego, Teoscar Hernández conectó un sencillo productor con dos outs y Andy Pages abrió la siguiente entrada con su jonrón número 24, empatándolo 4-4.

Henry Davis puso a los Piratas de nuevo en ventaja con un sencillo productor ante Edgardo Henríquez (0-1) en la sexta. Triolo añadió un doblete de dos carreras con dos outs.

Chandler permitió tres carreras y seis hits en cuatro entradas de relevo. El jugador de 22 años acumula dos victorias y un salvamento en sus tres primeras apariciones en las Grandes Ligas.

Dennis Santana caminó a Miguel Rojas y permitió el segundo doble de Ohtani para iniciar la novena antes de retirar a los siguientes tres bateadores para su 12º salvamento.

Clayton Kershaw permitió cuatro carreras, cuatro hits y un par de bases por bolas en la primera entrada. Se recuperó para durar cinco entradas, impidiendo que los Piratas conectaran otro hit y permitiendo dos bases por bolas en las últimas cuatro.