Jonrón de Rafael Devers desencadena en trifulca en partido entre Gigantes versus Rockies

El jonrón número 30 de la temporada de Rafael Devers fue extraño.

El lanzador de Colorado, Kyle Freeland, junto con Matt Chapman y Willy Adames de San Francisco, fueron expulsados del juego del martes por la noche luego de un incidente en el que se vaciaron las bancas y que comenzó después de que Devers conectara un jonrón de dos carreras en la primera entrada.

Devers conectó un batazo que pasó por encima del muro del jardín derecho y luego Freeland se opuso a la celebración de Devers, gritándole mientras se acercaba a la primera base.

Eso provocó que varios jugadores cargaran hacia el cuadro interior donde Chapman pareció hacer contacto con Freeland con Adames también en el medio del scrum.

Los árbitros restablecieron el orden antes de resolver la situación y anunciar las expulsiones.

Devers esperó en la primera base mientras los árbitros se reunían y luego trotó alrededor de las bases varios minutos después de que realmente bateó el jonrón.

Al parecer no se lanzaron puñetazos.