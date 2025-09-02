Escuadras listas: Se calienta la Ryder Cup

Hola Fiebruses. Una cosa es cierta: la Ryder Cup desata pasiones poco comunes en el golf. La competencia entre Europa y EEUU de nuevo se adueña de los titulares, especialmente con algo que maneja muy bien el PGA of America (organizador del evento): la confección de los equipos y los picks de los capitanes. Ambas escuadras ya fueron completadas, con cambios significativos del lado norteamericano y con casi el mismo team del lado del viejo continente. Por EEUU, Keegan Bradley tuvo la tarea de seleccionar a seis de los competidores de la lista de 12, y sorprendió al mundo cuando decidió no asignarse un lugar en el equipo, y en su lugar colocó a Justin Thomas, seguido de Collin Morikawa, Patrick Cantlay, Cameron Young, Ben Griffin y Sam Burns. Thomas ocupa el séptimo lugar en la lista de clasificación general, Morikawa octavo y Griffin noveno. En orden, detrás de Bradley, aparecen Young, Cantley y Burns, clasificados en los puestos 14, 15 y 16, respectivamente, y completan el equipo Scottie Scheffler, J.J. Spaun, Xander Schauffele, Russell Henley, Harris English y Bryson DeChambeau, quienes calificaron automáticamente por su desempeño. Del lado Europeo, el equipo es muy similar al de 2023 con el inglés Luke Donald como capitán, y un conglomerado de estrellas compuesto por Rory McIlroy, Robert MacIntyre, Tommy Fleetwood, Justin Rose, Tyrrell Hatton, Rasmus Højgaard, Shane Lowry, Jon Rahm, Sepp Straka, Ludvig Aberg, Viktor Hovland y Matt Fitzpatrick. Repiten 11 de los 12 jugadores que ganaron en 2023 en Roma, todos salvo un cambio de hermano: Rasmus Højgaard en lugar de Nicolai.

Los fans del golf a nivel mundial esperan un cambio este año, pues la Ryder se ha vuelto monótona, aunque las pasiones por los bandos involucrados se vean efervescentes. En los últimos 20 años la Ryder ha sido de todo, menos competitiva. La costumbre es que de manera regular el equipo local sigue ganando, y por mucho. Durante cinco Ryder Cups consecutivas que se remontan a Gleneagles en 2014 (serían seis seguidas, si no fuera por una remontada milagrosa de los europeos en 2012), el equipo local ha ganado por un margen de entre cinco y 10 puntos, con las sesiones de individuales del domingo siendo poco dramáticas y atractivas. Durante la última década se podría argumentar que no hay ningún evento deportivo en el que la "ventaja de local" sea un factor más importante que en la Ryder Cup, donde la localía es vital. Y agrego algo: uno puede ver lo ruidoso y apasionado que es el público en TV, pero hasta que no estás allí no entiendes que ese ruido es impulsado más por el alcohol que por la misma pasión que desata el juego. De todas formas dentro de un par de semanas estaremos atentos a la Ryder Cup que se juega en el complicado y “duro de matar” Bethpage Black, campo ubicado a poco más de una hora de Manhattan. Busquen la programación de TV y no se pierdan el evento que va del viernes 26 al domingo 28 de este mes. Elija un buen puro, marídelo con su trago favorito, y siéntese frente a la TV a ver quién cae y quien se levanta. Se repite el margen de triunfo de 2023 de 161⁄2–111⁄2? Ya veremos. (*) Redes: @fiebredegolf en Instagram, Facebook y Twitter (X). “Nos leemos” el próximo miércoles.