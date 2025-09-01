Devers y Adames disparan jonrones en la victoria de los Gigantes

Drew Gilbert logró un récord personal de cuatro hits, incluido uno de los tres jonrones de San Francisco, y los Gigantes vencieron el lunes 8-2 a los Rockies de Colorado.

Rafael Devers y Willy Adames también conectaron jonrones para San Francisco (69-69), que ha ganado ocho de nueve juegos para acercarse a cinco juegos de los Mets de Nueva York por el último lugar en los playoffs de la Liga Nacional.

Gilbert, quien hizo su debut en las Grandes Ligas el 8 de agosto, tiene siete hits en los últimos dos juegos.

Kai-Wei Teng (2-3) permitió dos carreras y ponchó a ocho, la mejor marca de su carrera, en 5 1/3 entradas, su salida más larga en las Grandes Ligas. Teng abría por los Gigantes en lugar del lesionado Carson Whisenhunt.

El segunda base de los Gigantes, Casey Schmitt, salió con un golpe en el codo derecho después de ser golpeado por un lanzamiento del abridor Chase Dollander.

Dollander (2-12) golpeó a dos bateadores y dio tres bases por bolas en cinco entradas para los Rockies (39-99), al borde de su tercera temporada consecutiva con 100 derrotas.

Devers conectó un jonrón solitario en la primera entrada, su 29.º de la temporada, y Gilbert añadió un cuadrangular de dos carreras en la tercera. Dollander remolcó una carrera con base por bolas en la quinta y Dominic Smith puso el marcador 6-0 con un sencillo de dos carreras.

El doblete productor de Yanquiel Fernández en el sexto puso el marcador 6-2, pero Adames respondió con su jonrón número 26, un batazo de dos carreras en el séptimo.