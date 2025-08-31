Lamine Yamal lamenta empate con el Rayo Vallecano: "Nos ha faltado intensidad"

Lamine Yamal, delantero del Barcelona y autor del gol frente al Rayo Vallecano, lamentó el empate cosechado este domingo ante el equipo madrileño y aseguró que les "faltó intensidad", algo que "deben aprender" para mejorar en futuros partidos.

El Barcelona, con la actuación destacada de su portero, Joan García, que salvó a su equipo con sus paradas, sumó un punto en Vallecas (1-1) ante el Rayo, que supo reponerse al tanto inicial de Lamine Yamal para igualar en la segunda parte por medio de Fran Pérez.

"Al final es un campo muy difícil pero nos ha faltado intensidad. Hay que aprender de esto y después del parón volver con la intensidad que teníamos el año pasado y ganar todo lo posible", dijo Lamine Yamal, en declaraciones a DAZN.

Sobre el penalti marcado, y del que fue protagonista al ser derribado dentro del área por Pep Chavarría, dijo que lo tiró al verse "con confianza". "Si me dan la confianza yo los voy a chutar", subrayó.

El futbolista del Barcelona lamentó el gol encajado en la segunda parte, que llegó tras un error defensivo que propició un remate solo de Fran Pérez.

"No nos hemos hablado, han hecho el cambio y nadie ha comunicado que estaba uno solo. Hay que aprender de esas jugadas", finalizó.