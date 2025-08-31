Carlos Alcaraz toma su lugar en cuartos del US Open

A golpe de swing, Carlos Alcaraz celebró el domingo otra inapelable victoria para acceder a los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, antes de la entrada en escena de Novak Djokovic y Aryna Sabalenka.

En una calurosa tarde neoyorquina, Alcaraz se arremangó durante más de dos horas para derribar al potente sacador francés Arthur Rinderknech por 7-6 (7/3), 6-3 y 6-4.

Rinderknech, número 82 de la ATP, plantó una meritoria batalla al prodigio español en su debut en unos octavos de Grand Slam a los 30 años.

Alcaraz no logró romperle el servicio en el primer set, que se adjudicó en el tiebreak, y después le bastó con un break en cada parcial para solventar el trámite.

Fue una jornada de tenis más pragmático que brillante para Alcaraz, que aún así obsequió al público con varios trucos de magia como un asombroso golpe por detrás de la espalda.

Gran aficionado al golf, Alcaraz volvió a festejar la victoria imitando un golpe de swing con la raqueta.

"En el campo de golf no se ve tan bien como aquí", dijo entre risas sobre su ejecución con la raqueta. "Sigo practicando pero lleva tiempo".

El ex número uno mundial estrenó la celebración en su debut del lunes, frente a la mirada del astro del golf Rory McIlroy , y desde entonces ha firmado una primera semana inmejorable.

Ganador de cinco títulos de Grand Slam, este es el primer torneo grande en el que llega a los cuartos sin ceder un solo set.

"Es mi mejor momento mentalmente hasta ahora", reflexionó después Alcaraz, que por primera vez ha llegado a los cuartos de todos los Grand Slams de una temporada.

"Mucha gente dice que no soy tan consistente como debería, pero esas estadísticas son realmente muy buenas", subrayó. .

Presión a Sinner -

Alcaraz aterrizó en Nueva York con el título del Masters 1000 de Cincinnati bajo el brazo y una racha de siete torneos seguidos avanzando a la final, que ahora quiere coronar con un doble premio en el US Open.

Además de su segundo trofeo en Nueva York, Alcaraz puede también arrebatarle el liderato de la ATP a su gran rival Jannik Sinner.

El italiano, que jugará los octavos el lunes frente al kazajo Alexander Bublik, está obligado a tener un mejor resultado que Alcaraz en el US Open para mantener el número uno mundial.

Por ahora el español, con 22 años y tres meses, puede presumir de ser el tenista más joven en sumar 13 presencias en cuartos de final de Grand Slam.

Su siguiente rival será el checo Jiri Lehecka, vigésimo primero de la ATP, que derrotó antes al veterano jugador francés Adrian Mannarino por 7-6 (7/4), 6-4, 2-6 y 6-2.

Duelo de veteranos

En el arranque de la sesión nocturna, Novak Djokovic protagonizaba un pulso de veteranos con el alemán Jan-Lennard Struff.

El serbio, de 38 años, es el tenista de mayor edad en los octavos de Nueva York desde el estadounidense Jimmy Connors en 1991.

Struff, de 35 años, se ganó su primera presencia en esta ronda con dos chocantes triunfos ante Holger Rune y Frances Tiafoe.

El ganador se medirá en cuartos a Taylor Fritz, última esperanza local para lograr un título masculino que se les resiste desde hace 22 años.

El californiano, vigente subcampeón, selló un solvente triunfo ante el checo Tomas Machac por 6-4, 6-3 y 6-3.

Krejcikova salva ocho balas

En el cuadro femenino, la checa Barbora Krejcikova avanzó a los cuartos con una milagrosa remontada ante la local Taylor Townsend, en la que sobrevivió a ocho pelotas de partido.

Krejcikova, doble campeona de Grand Slam, se impuso por 1-6, 7-6 (15/13) y 6-3 a Townsend, una de las grandes protagonistas de la primera semana del torneo.

Número uno mundial en dobles y 139 en individuales, Townsend firmó su mejor actuación en un Grand Slam.

La tenista afroamericana se cobró víctimas inesperadas como la rusa Mirra Andreeva, quinta sembrada, jugando bajo los focos por su agria discusión del miércoles con Jelena Ostapenko, quien le pidió disculpas por haberla acusado de falta de "clase y educación".

Krejcikova, recuperada de una lesión de espalda que amenazó su carrera, enfrentará ahora a la vigente subcampeona, Jessica Pegula, que logró un cómodo triunfo matinal ante la también estadounidense Ann Li por 6-1 y 6-2.

En la noche, la bielorrusa Aryna Sabalenka tenía otra parada de su defensa del título frente a la española Cristina Bucsa, que alcanzó por primera vez los octavos en su decimosexto torneo de Grand Slam.

En la última función, la kazaja Elena Rybakina se estrenará también en la cuarta ronda del US Open frente a la checa Marketa Vondrousova, en un duelo de antiguas campeonas de Wimbledon.