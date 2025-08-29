Rodon y Grisham conducen a Yankees a lograr su sexta victoria de manera seguida

Trent Grisham conectó un grand slam, Carlos Rodón lanzó seis entradas efectivas y los Yankees de Nueva York vencieron el viernes 10-2 a los Medias Blancas de Chicago para su sexta victoria consecutiva, la mayor cantidad de la temporada.

Anthony Volpe también conectó un jonrón e impulsó tres carreras, lo que ayudó a Nueva York a mejorar su posición en la apretada División Este de la Liga Americana. Austin Wells y Ben Rice conectaron un sencillo productor cada uno, y Jazz Chisholm Jr. recibió dos bases por bolas y anotó dos carreras.

Los Yankees (75-60) ascendieron al segundo lugar de la división, medio juego por delante de Boston y tres por detrás de Toronto. Los Medias Rojas perdieron 4-2 ante Pittsburgh y los Azulejos 7-2 ante Milwaukee.

Rodón (15-7) permitió una carrera y siete hits en su cuarta victoria consecutiva. Fue la primera apertura del zurdo en el Rate Field desde que dejó a los White Sox como agente libre después de la temporada 2021.

Chase Meidroth conectó dos hits para Chicago, incluyendo un sencillo productor. Los White Sox superaron a los Yankees 12-7, pero dejaron a 11 corredores en base en su cuarta derrota consecutiva.

Grisham conectó un jonrón por tercer juego consecutivo al conectar un cuadrangular con dos outs en la cuarta entrada contra Yoendrys Gómez (3-2), logrando así su cuarto grand slam de su carrera y su séptimo de la temporada con Nueva York. Lleva siete jonrones en sus últimos 10 juegos y un total de 28, su mejor marca personal.

Volpe conectó un jonrón de dos carreras contra Mike Vasil en la séptima, su jonrón número 19. También conectó un sencillo productor en la sexta entrada, que anotó tres carreras para Nueva York.