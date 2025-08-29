Padres denuncian abandono de baños en pabellón de gimnasia de Barahona

La Asociación de Madres y Padres de las atletas de la Asociación de Gimnasia de Barahona expresó su preocupación por el estado de abandono en que se encuentran los baños del pabellón de gimnasia, instalación donde entrenan más de 20 niñas de manera regular.

A través de un comunicado, los padres reclamaron la intervención inmediata del recién designado director provincial de Deportes, Cristian Nín, para que coloque la situación como prioridad. Advirtieron que las condiciones actuales atentan contra la salud y ponen en riesgo la continuidad de la práctica deportiva en la provincia.

Las instalaciones sanitarias, según denunciaron, se encuentran sin energía eléctrica ni agua, con un nivel de deterioro que las hace prácticamente inservibles.

“Más que un baño de un centro deportivo, parece un cuarto tomado por ratas, cucarachas y otros insectos. Eso representa un peligro inminente para la salud de nuestras hijas”, expresaron.

Las instalaciones sanitarias, según denunciaron, se encuentran sin energía eléctrica ni agua, con un nivel de deterioro que las hace prácticamente inservibles.LD

La insalubridad ya ha tenido consecuencias. Varias atletas han dejado de asistir a los entrenamientos, lo que afecta no solo su rendimiento, sino también la permanencia de la gimnasia como disciplina en la zona.

Los padres consideran que la reparación es urgente no solo por el bienestar de las niñas, sino también porque en los próximos meses Barahona será sede de eventos regionales.

“Sería prácticamente imposible recibir a delegaciones de otras provincias en estas condiciones. Estos baños son una vergüenza para el deporte local y para las autoridades que permiten este abandono”, señalaron.

El pabellón de gimnasia, ubicado en la ciudad de Barahona, es la única instalación habilitada para la práctica formal de este deporte en la provincia, por lo que su deterioro afecta de manera directa a todo el movimiento gimnástico local.

Instalaciones del pabellón de gimnasia de BarahonaLD

“Entendemos que el señor Nín acaba de asumir sus funciones, pero confiamos en su juventud y en su experiencia como deportista para comprender la urgencia del caso. Este no es un tema nuevo, pero la intervención debe ser ya”, subrayaron.

Los padres insistieron en que no se trata solo de una reparación estética, sino de garantizar condiciones básicas de higiene y seguridad. “No podemos permitir que la falta de servicios esenciales ponga en riesgo la salud de nuestras hijas y el futuro de este deporte en Barahona”, dijeron.

En su llamado final, la Asociación de Madres y Padres de las atletas pidió a la Dirección Provincial de Deportes una respuesta rápida y acciones concretas que resuelvan de manera definitiva el problema.

Mientras tanto, las entrenadoras y familias siguen buscando soluciones improvisadas para que las niñas no interrumpan su formación deportiva, aunque reconocen que sin la intervención oficial será insostenible continuar en esas condiciones.