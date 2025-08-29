Fallece doña Lilia Esther Mella, madre de los periodistas Alberto y Ricardo Rodríguez

Falleció este viernes la señora Lilia Esther Mella Fernández, madre de los reconocidos cronistas deportivos Alberto y Ricardo Rodríguez.

Doña Lilia Esther fue un soporte fundamental en la vida de sus hijos, quienes han dejado huellas en la comunicación deportiva del país.

Su partida enluta a toda la familia Rodríguez Mella y ha generado muestras de solidaridad en el ámbito periodístico deportivo.

Sus hijos Alberto, Purita y Ricardo Rodríguez Mella, junto a los demás familiares, invitaron a acompañarlos en las honras fúnebres que se realizarán este sábado 30 de agosto, a partir de las 12:00 del mediodía, en la funeraria Jardín Memorial, ubicada en la avenida 27 de Febrero.

Los restos de la señora Lilia Esther Mella Fernández serán sepultados el domingo 31 de agosto, a las 11:00 de la mañana, en el cementerio Jardín Memorial, en la avenida Jacobo Majluta.