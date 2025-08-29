"TODO ESTARÁ A TIEMPO"

En el Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que serán montados en el país en 2026, no hay preocupación sobre la construcción de las obras.

Tampoco en el organismo a cargo, el Ministerio de la Vivienda, ni en la alta dirección de CentroCaribe Sports, el organismo regional que controla los juegos.

En términos positivos hablaron José Monegro, presidente del Comité, Carlos Bonilla, Ministro de la Vivienda, y Luisin Mejía, presidente de CentroCaribe Sport.

Los tres respondieron en positivo a lo declarado por Gary Bautista, quien manifestó públicamente estar preocupado por supuestos atrasos en la piscina olímpica y el centro de combate.

Monegro se expresó en los siguientes términos:

“El MIVED nos ha asegurado que la piscina estará lista al término de este año, que son 7 meses antes de la inauguración de los Juegos. Ciertamente ha habido una reprogramación en el cronograma de MIVED, pero que en nada afecta los Juegos ni el evento de prueba que tenemos programado en esa instalación y se mantiene su terminación para el 2025.

Con relación al pabellón del Combate, la obra física se inició varias semanas después de lo previsto debido a que los planos estructurales tuvieron que ser revisados en varias ocasiones por disposición del propio MIVED por razones de seguridad, pero se nos ha mantenido la garantía de que estará listo a más tardar en marzo de 2026.”.

“ Se nos ha garantizado que en esos dos casos estarán listos mucho antes de la inauguración de los Juegos. Reitero que el ritmo que lleva el MIVED es de que alrededor del 90 por ciento de las instalaciones estarán al término de este año, lo cual sería algo inédito en eventos de este tipo.”

El Mived, de su lado, hizo la siguiente aclaración a Listin Diario:

“Las obras en el Complejo Acuático y el Pabellón de Combate del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte avanzan conforme al cronograma establecido, y reiteramos el compromiso de entregar ambas instalaciones a tiempo”..

La institución precisó que el proyecto acuático presenta un avance global de un 55%, con las piscinas en un 40% de ejecución.• La entrega o está programada para diciembre de este año, lo que permitirá un margen suficiente antes del inicio de los Juegos, pautados para julio de 2026.

En cuanto al Pabellón de Combate, el MIVED detalló que:

La estructura principal estará lista a finales de octubre.

• El pabellón completo será entregado entre febrero y marzo de 2026.

Luisin Mejía, presidente de CentroCaribe Sport, dijo que “no tenemos ninguna preocupación en cuanto a la terminación de las obras de la piscina que albergará las competencias de los juegos. Hemos participado en tres visitas de inspección y hemos recibido la notificación del Mived y del comité organizador

De que esta obra estará terminada antes que concluya el 2025.. Y esto se constituye en una proeza de terminar estas obras mucho antes del inicio de los juegos”.

“El otro elemento que será entregado en el primer tercio del 2026 será el pabellón de combate. Hemos visto el ritmo de los trabajos, hemos hablado con las autoridades y hemos tenido reuniones con el Ministro de Vivienda Carlos Bonilla, quien nos ha ratificado estas fechas. Este próximo mes de septiembre venimos a una nueva inspección”, dijo.