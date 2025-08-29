Club Pantoja golea a Jarabacoa y logra su cuarta victoria en la LDF

El Club Atlético Pantoja consiguió su cuarto triunfo de la temporada, y lo hizo con solvencia defensiva, contundencia en ataque y mucha garra. Cuatro goles y un nuevo arco en cero, esta vez ante Jarabacoa FC, impulsan a los guerreros hasta lo más alto de la tabla.

El trámite del partido, al menos en sus primeros compases, hacían presagiar un duelo más reñido. Jarabacoa provocó la primera opción clara de gol, pero la intervención de Alessandro Baroni en el arco guerrero, aplacó el ímpetu con el que iniciaron los montañeses.

De ahí en adelante fue casi un monólogo. Primero un soberbio zapatazo de Gerard Lavergne (min. 24) que dejó en silencio al estadio Junior Mejía.

Tras el festejo Pantoja siguió presionando, y tres minutos más tarde el goleador de siempre se hizo presente. Luis Espinal (min. 27) hizo gala de su olfato goleador y desde el piso conectó el balón con la fuerza suficiente para poner el 0-2 en el marcador.

Atacar es la mejor defensa

Pantoja siguió el trámite del encuentro sin bajar la presión sobre el cuadro de la montaña, y al minuto 51 de la segunda parte consiguió premio al esfuerzo. El defensor central Alexander Vidal anotó su primer gol de la temporada y los Guerreros ya ganaban 0-3.

Al tanto de Vidal le siguió el cuarto y lapidario gol del encuentro, también por intermedio de un defensor. Al minuto 87 Luis "Pinta" Díaz dijo presente en el marcador y se configuró la goleada a domicilio.

Pantoja suma 12 puntos y asumió, provisionalmente, el liderato de la Liga Dominicana de Fútbol tras conseguir cuatro victorias sin conceder goles en sus últimas presentaciones.