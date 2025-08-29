Los bateadores al primer pitcheo cada día son más frecuentes en las Mayores

Pete Crow-Armstrong está listo para jugar. Lo mismo ocurre con Bryce Harper y Nick Castellanos. Ceddanne Rafaela también.

Son los reyes del swing en el primer lanzamiento, y tienen compañía.

Hasta los juegos del jueves, el porcentaje de swing en los primeros lanzamientos en toda la MLB este año fue del 32.1%, según Sportradar. Esta cifra es la misma que la del año pasado y un aumento respecto al 31% de 2022 y 2023.

Si bien faltan algunos lanzamientos en los datos anteriores a la temporada 2000, el porcentaje para cada uno de los últimos dos años es el más alto desde que fue del 32,6% en 1988.

“Creo que el mensaje que más se predica últimamente es estar listo para batear bien”, dijo el campocorto de los Cachorros de Chicago, Dansby Swanson. “Y obviamente, los lanzadores quieren adelantarse porque intentan llegar a dos strikes lo más rápido posible. La mayoría probablemente cree que puede tener éxito al principio de los conteos que al final”.

Castellanos lidera con un 56%, seguido de Harper —otro toletero de los Filis— con un 53.9%. Crow-Armstrong, jardinero central All-Star de los Cachorros, le sigue con un 52.7%, y Rafaela, de los Medias Rojas, ocupa el cuarto lugar con un 50.8%. Son los únicos bateadores calificados en las Grandes Ligas que superan el 50%, según Sportradar.

Castellanos lidera porcentaje

Castellanos, de 33 años, dijo que no piensa conscientemente en abanicar el primer lanzamiento. Atribuyó su porcentaje a estar listo para batear y mencionó su primer turno al bate en un juego reciente al detallar su estrategia.

“Vi un slider para strike, un buen lanzamiento para batear”, dijo. “Y pensé: bueno, a ver. Probablemente desperdicie un lanzamiento aquí o algo así. Me lanzó otro slider que era un buen lanzamiento para batear. Y ahora estoy 0-2, vi dos buenos lanzamientos para batear, y ni siquiera he visto cómo luce su recta. Así que, para mí, es como un arma de doble filo. Pero a veces vas ahí y veo uno y terminas 3-0”.

El lanzador derecho de los Marineros, Bryan Woo (40.1%), y el lanzador derecho de los Azulejos, Kevin Gausman (39%), son los lanzadores con mayor número de bateadores que hacen swing al primer lanzamiento. El as de los Tigres, Tarik Skubal (38.6%), quien aspira a su segundo Cy Young consecutivo de la Liga Americana, le sigue, seguido por el lanzador derecho de los Rangers, Jacob deGrom (37.8%).

El porcentaje de swing de Gausman en el primer lanzamiento fue de 35.6 el año pasado y de 32 en 2023.

“Reviso los números. Sé que este año son más altos de lo habitual”, dijo Gausman. “Sabes que 3-2 siempre es el porcentaje de swing más alto, y eso nunca cambia. Pero 0-0 ha aumentado. La única razón que se me ocurre es que Woo y yo lanzamos muchos strikes. Si estás planeando un juego ofensivo contra nosotros, sabes: 'Oye, si va a estar en la zona en los primeros tres lanzamientos'”.

Según Sportradar, el promedio de bateo de toda la MLB en el primer lanzamiento es de .338, en comparación con .333 el año pasado y .348 en 2023. Ese número también ha captado la atención de Gausman.

“Creo que antes, había muchos más strikes gratis”, dijo. “Incluso pensando en la exploración, muchos jugadores decían: 'Oye, podemos robar un strike 0-0'. No hay muchos jugadores en la alineación que sean así. Antes eran tres o cuatro los que veían un lanzamiento, el primero, sobre todo en el primer turno al bate. Ahora son quizás uno o dos. Los jugadores saben que no necesariamente les pagan por embasarse”.

Es una especie de renacimiento del swing en el primer lanzamiento después de que pasó del 30% en 2001 al 26% en 2010, coincidiendo con un mayor énfasis en el porcentaje en base y en trabajar el conteo: la llegada de la era del “Moneyball” del béisbol.

Pero, ante los avances en velocidad y demás en las Grandes Ligas, ese primer lanzamiento podría ser la mejor oportunidad ofensiva, ya que los lanzadores buscan adelantarse en el conteo. Gausman también mencionó el reloj de lanzamiento, que se añadió a las Grandes Ligas antes de la temporada 2023 , como una posible razón para obligar a los bateadores a estar listos más rápido que antes.

Camino a su primer Juego de Estrellas, Crow-Armstrong tuvo un OPS de 1.150 en el primer lanzamiento durante la primera mitad de la temporada. Esa cifra ha bajado a .778 desde el receso.

“Los lanzadores lanzan con mucha fuerza y hay muchas formas diferentes de lanzar, además de muchas diferencias de velocidad”, dijo Crow-Armstrong. “Los lanzadores pueden jugar ahora que han descubierto que quiero atacar desde el principio, y luego lo combaten con todo lo que hacen”.