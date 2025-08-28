Sobre el caso Aguilas Cibaeñas

Recibo un documento emitido este jueves por el grupo que ha entablado una demanda pidiendo que sea anulada la asamblea de las Aguilas Cibaeñas del pasado 14 de junio, la misma que eligió un nuevo consejo directivo.

Parece que este documento tiene su origen en aclarar que todavía la Cámara Civil y Comercial de Santiago no ha tomado una decisión sobre la solicitud. Para esta semana recibirían las conclusiones de los abogados de ambos grupos, y se supone que anunciarán una determinación a fines de septiembre.

Leamos lo que dicen los demandantes, encabezados por el Dr. Adriano Valdez Russo, ex presidente de las Aguilas:

“Adriano Valdez Russo, pasado presidente de Águilas Cibaeñas, es un pilar fundamental de dicha sociedad, conocido por su dedicación y compromiso. La demanda interpuesta, conjuntamente con otros accionistas, no es un simple capricho, sino un intento de garantizar la transparencia y el respeto a los estatutos de Águilas Cibaeñas.

“En una institución como Águilas Cibaeñas, la legalidad y la integridad en los procesos internos son vitales para su correcto funcionamiento. La lucha de Valdez Russo va más allá del poder; se trata de proteger la esencia de la compañía y asegurar que las decisiones importantes se tomen de forma justa y equitativa, en respeto de los estatutos y de las cláusulas estatutarias que protegen a la minoría.

“Lejos de buscar el conflicto, Valdez Russo ha demostrado una profunda conciencia de que los litigios pueden ser perjudiciales para cualquier organización. “Mi enfoque ha estado siempre en pro del bien mayor de Águilas Cibaeñas: el bienestar del equipo de béisbol, priorizando el éxito deportivo y la estabilidad institucional”.

“Sin embargo, su compromiso con la legalidad y los Estatutos es innegociable. Para Valdez Russo “permitir que un abuso pase por alto sentaría un precedente peligroso, que podría comprometer la integridad y el futuro de Águilas Cibaeñas”.

“Los procesos legales en curso: la verdadera situación

“Una noticia publicada en fecha 27 de agosto en el periódico Diario Libre titulada "El Espía", sin autor, afirma que la Cámara Civil y Comercial de Santiago rechazó la solicitud de anulación de la asamblea en la que Víctor García Sued fue reelegido como presidente de Águilas Cibaeñas. Sin embargo, esta publicación es completamente falsa y carece de veracidad.

“Contrario a lo que se ha difundido, la demanda en nulidad de la asamblea no ha sido objeto de una decisión por la Corte de Arbitraje.

“Tampoco lo ha sido la demanda en designación de administrador judicial provisional, interpuesta ante la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de Santiago. Actualmente, el caso se encuentra en una etapa procesal donde la parte demandada aún tenía un plazo abierto hasta el jueves 28 de agosto, para presentar sus argumentos finales.

“Por lo tanto, no se ha emitido ningún fallo.

“La noticia publicada busca desinformar a la opinión pública y a la fanaticada del equipo, insinuando un resultado que no ha ocurrido. Esta maniobra parece ser un intento de influir en los procesos legales y generar una percepción errada de la situación.

Lo que nos espera en el futuro

“Los procesos legales continúan su curso. Confiamos en que, una vez que se presenten todas las pruebas y argumentos, la justicia prevalecerá”.

SE APAGA UNA VOZ

La partida de Juan Báez, fallecido hace 48 horas de un infarto, significa que se ha apagado una de las voces más carismáticas y destacadas de la narración deportiva del país.

Juan era un ser singular. Vestía bien, compraba zapatos caros (de piel de cocodrilo, decía él), no le gustaba manejar y creo nunca compró carro. Era un eterno viajero por el mundo en actividades relacionadas con el boxeo profesional.

Porque, además de narrador de beisbol, su otro amor en el deporte era el boxeo, llegando incluso a graduarse de juez internacional en esa disciplina, uno de los primeros en los años 80.

Otros narradores dominicanos brillantes también narraron béisbol y boxeo, como Félix Acosta Núñez y Billy Berroa, y otro notable de los comentarios, Jorge Bournigal, tuvo esos dos deportes como preferidos.

Narró beisbol con los Medias Rojas de Boston, y hace tiempo fue una de las voces de los Toros del Este. Su narración era diferente, alegre, divertida, y mostraba un profundo conocimiento del juego.

Quiero unirme al pesar de su familia, y lo hago en la persona de su hijo Juan Julio Báez, igualmente narrador, pero también abogado de oficio y pastor religioso.

El pasado 10 de febrero se apagó la voz de otro notable narrador dominicano Mendy López. Han pasado solo 6 meses y ahora ocurre con Juan Báez, ambos con más de 80 años de edad.

La historia de ellos habla por sí misma, dos deportistas de primera fila, a quienes recordaremos por siempre.