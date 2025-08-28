Restos de Juan Báez serán sepultados este viernes; Alcaldía de la Romana declara dos días de duelo

La alcaldía de la Romana ha declarado dos días de duelo por el deceso del veterano narrador de béisbol y boxeo, Juan Báez acaecido este miércoles.

Báez falleció a los 82 años víctima de un paro cardíaco, sus restos son velados en la funeraria La Altagracia, de la calle Richiez en la Romana.

El alcalde Eduardo Kery Metivier emitió la resolución y destacó que Báez ha sido una de las personas de mayor influencia en el deporte de la Romana, por el brillante profesional que fue, siendo uno de los grandes maestros de la locución a nivel nacional.

Por décadas, se destacó como uno de los grandes narradores, principalmente en béisbol y boxeo. En el primero hasta su fallecimiento era el único integrante que quedaba del primer grupo de comunicadores que comenzó las transmisiones con los Toros del Este en 1983.

También se distinguió por sus conocimientos sobre la política y la cultura, la gracia y fluidez con la que comunicaba y analizaba cualquier tipo de temas.

Sus restos serán sepultados este viernes, a partir de las 4:00 de la tarde en el Cementerio Higueral.

Una comitiva de la Asociación de Cronistas Deportivos (ACD), entidad en la que fue uno de sus miembros más distinguidos, asistió al velatorio. Américo Celado, su presidente, destacó las virtudes que cosechó Báez a lo largo de una fructífera carrera.

“Juan nos deja un gran legado de ser un hombre íntegro, en una época en que vivimos de inversión de valores., su familia puede sentirse bien orgulloso porque siempre fue un hombre entusiasta y buen compañero”, sostuvo Celado, quien estuvo acompañado de los acedeistas Ramón Cuello, César Daniel Medina, Rolando Guante, Dimaggio Abreu, Ernesto Krawinker, Melvin José Bejarán y Alfonso Muñoz Cordero.

Los miembros de la cadena de los Toros le rindieron un acto en su honor y le hicieron guardia de honor.

Por la funeraria han pasado personalidades como los diputados Carlos De Pérez, Eugenio Cedeño, el senador Edward Espiritusanto, Jorge Sturla, de los Toros