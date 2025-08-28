Rafael Devers pega par de jonrones en triunfo de Giants sobre Cubs

Rafael Devers conectó dos jonrones y dobló en una carrera en el camino a cinco carreras impulsadas, Matt Chapman conectó su jonrón número 200 en su carrera y los Gigantes de San Francisco vencieron a los Chicago Cubs 12-3 el miércoles por la noche para su cuarta victoria consecutiva.

Devers conectó un jonrón en solitario en el primero y agregó un drive de tres carreras en el sexto para su 21o juego de multijonrón de su carrera, el tercero este año y el segundo desde que se unió a los Giants en un intercambio de Boston a mediados de junio.

Chapman agregó un sencillo RBI a la derecha poco profunda en el quinto que el jardinero derecho Kyle Tucker luego lanzó salvajemente sobre el plato de home permitiendo una segunda carrera para anotar. Casey Schmitt siguió con un sencillo de RBI.

Heliot Ramos también conectó un jonrón, mientras que Willy Adames y Dominic Smith agregaron moscas de sacrificio en la tercera entrada.

El titular novato de los Giants, Carson Whisenhunt (2-1), permitió tres carreras en cinco hits, ponchó a tres y caminó tres en su quinta salida en su carrera y segunda salida desde que fue retirado de Triple-A Sacramento el viernes pasado.