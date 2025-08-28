Dominicana cae ante Brasil y se despide de la Americup

El sueño de la República Dominicana en la Americup de baloncesto se diluyó este jueves.

Los quisqueyanos cayeron ante su similar de Brasil con marcador de 94-82 y de esta forma y a pesar de este haber sido su único fracaso se despiden en los cuartos de finales.

Los dominicanos, que dominaron en la primera parte del choque, no pudieron resistir tras llegar a la mitad en que se fueron al descanso 47 por 42 debajo en el marcador.

Ya para el tercer tiempo, los brasileños, una de las grandes potencias en el baloncesto en América se encargaron de elevar su ventaja, la cual osciló con firmeza entre 11 y 13 puntos.

Soló en los primeros minutos del último cuarto y gracias a dos disparos de tres de Jassel Pérez, los quisqueyanos lograron pegarse en el marcador 75 por 67, pero los cariocas volvieron a despegarse.

Dominicana no pudo contar en el partido con David Jones, suspendido por dos choques en el pleito famoso frente a Argentina el pasado domingo.

Jones observaba el desenlace y posterior derrota desde las graderías. A esto se unió el hecho de que Jean Montero fue expulsado en el tercer cuarto y Andrés Feliz salió por faltas en el cuarto período.

Para los de Quisqueya fue el fracaso número 12 en 14 partidos frente a Brasil, en la historia de los torneos organizados por la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA).

Ahora Brasil que está en semifinales espera al ganador del choque entre Estados Unidos y Uruguay.

Por República Dominicana cuatro jugadores anotaron cifras dobles en puntos. Andrés Feliz tuvo el mayor total con 14, con tres rebotes y siete asistencias. Seguido por Jean Montero con 12 puntos, Joel Soriano 12 con cuatro rebotes y Juan Guerrero con 11 puntos y cinco rebotes.

Por Brasil Yago Santos anotó 25, con siete rebotes y cuatro asistencias. Georginho De Paula anotó 28, con 5 rebotes y 7 asistencias y 19 para Bruno Caboclo con 9 rebotes.