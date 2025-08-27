Vice Raquel Peña y ministro Kelvin Cruz inauguran el multiuso en Las Guaranas

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña; y el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, entregaron este miércoles el Techado Multiusos Las Guáranas, en el municipio del mismo nombre.

La inversión en esta construcción deportiva fue de 29 millones 937,355 pesos.

La obra se enmarca dentro del proyecto de construcción de instalaciones deportivas (multiusos) en todo el país, dispuesto por el presidente de la República, Luis Abinader, en coordinación con el Ministerio de Deportes, que dirige Kelvin Cruz.

Raquel Peña aseguró que cada espacio deportivo entregado representa “una puerta abierta a los sueños, a las oportunidades y al desarrollo integral”.

Peña dijo también que es una muestra clara del compromiso del gobierno, bajo la visión del presidente Luis Abinader, de elevar la calidad de vida en cada localidad de la República Dominicana a través del deporte, la recreación y la promoción de los valores.

Cruz resaltó la utilidad de la obra y el compromiso del presidente Luis Abinader con el municipio Las Guaranas. "Hoy se entrega a la comunidad, una obra destinada a ser aprovechada por jóvenes, mujeres, niños y adolescentes, la cual además de ofrecer espacios para baloncesto y voleibol, se convierte en un espacio para celebraciones como bodas, cumpleaños y todo tipo de reuniones".

Lenín Campos, alcalde de Las Guáranas, y Ana Xiomara Cortés, gobernadora provincial agradecieron esta obra y otras de reciente realización de parte del Gobierno.

El Techado Multiusos Las Guáranas ubicado en la avenida Independencia del sector Las Guáranas. Tiene un área de construcción de 1,150 metros cuadrados, en la que se han intervenido la zona de juego, el salón multiusos, las gradas, baños mixtos y zonas exteriores.

Los trabajos realizados también incluyen la construcción de estructuras metálicas, pintura general, suministro y colocación de superficie sintética suspendida en área de juego, suministro y colocación de dos soportes y sus tableros FIBA, suministro y colocación de parales y mallas de voleibol, construcción de muro perimetral en bloques de hormigón y mallas ciclónica y suministro y colocación de instalaciones eléctricas general.