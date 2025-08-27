Dominicana entre los equipos que disputarán las semifinales en el Panam de Béisbol

Estados Unidos, Colombia, Venezuela y República Dominicana irán este jueves tras su pase a la serie final de la edición XIII del Torneo de Béisbol Panamericano 11-12 años 2025, dedicado a Carolina Mejía, alcaldesa del Distrito Nacional, en distintos estadios.

En el estadio de la liga Naco, chocarán los seleccionados de Colombia y Venezuela, quienes disputarán el primer lugar del grupo B, y de paso el ganador obtendrá su pase a la gran final. El partido está señalado para empezar a las 9:30 de la mañana.

Mientras que en los terrenos de la liga Mercedes, los anfitriones dominicanos jugarán como visitantes ante Estados Unidos para definir el ganador del grupo A, el cual enfrentará en la serie final al ganador del grupo B. El juego está señalado para empezar a las 9:30 de la mañana.

La serie regular concluyó ayer con las victorias de Curazao 7-1 sobre Aruba y dominicana 18-0 sobre Guatemala. De su lado Estados Unidos derrotó 11-2 a Colombia para finalizar invicto con récord de 5-0 y Puerto Rico dispuso 31-2 de Panamá.