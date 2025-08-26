Venus Williams, de 45 años, compite por 2 horas con Muchova, pero se despide del US Open

Venus Williams regresó este lunes a competir en el Abierto de Estados Unidos por primera vez desde 2023 y, a sus 45 años, luchó durante dos horas contra la checa Karolina Muchova, semifinalista en las últimas dos ediciones del torneo, antes de rendirse 6-3, 2-6 y 6-1.

Venus Williams, ganadora de siete 'grandes' en su carrera y doble campeona del Abierto de Estados Unidos, regresó a Nueva York con una carta de invitación del torneo y se despidió de la pista Arthur Ashe ovacionada por el público.

Actualmente, en la posición 597 del ránking WTA, Williams compitió en el Abierto de Estados Unidos por vigésima quinta vez en su legendaria carrera.

Apenas fue el tercer torneo para ella en 2025, después del DC Open y el WTA 1.000 de Cincinnati, pero la estadounidense mostró un buen nivel de forma y compitió con gran carácter.

Empezó con apuros y perdió el saque de forma inmediata contra una Muchova que ganó doce de los últimos catorce partidos disputados en Nueva York.

Venus estuvo abajo 0-40 en el tercer juego, pero consiguió retenerlo y encadenó tres juegos seguidos para tomar ventaja en el marcador. Unos apuros con el saque le impidieron prolongar ese buen momento y Muchova logró cuatro juegos consecutivos para llevarse el primer set.

La checa reconoció al acabar el partido que sintió "mucho estrés" por enfrentar a una leyenda del tenis.

Y Venus disparó su nivel en la segunda manga, para llevársela 6-2. Rompió el saque de Muchova en el primer juego y no dio oportunidad de remontada a la checa.

Fue un golpe psicológico y Muchova regresó a los vestuarios tras perder el set para reflexionar unos minutos.

Le sirvió. Afrontó el tercer set con lucidez, no concedió bola de rotura alguna y aprovechó sus dos oportunidades para conseguir los dos 'breaks' que le abrieron el camino hacia el definitivo 6-2.

Muchova revalidó la victoria que había conseguido contra Venus Williams en este mismo escenario en 2020.

Entre los famosos presentes en el estadio estuvo la extenista rusa Maria Sharapova.

En la próxima ronda, Muchova se medirá con la vencedora del partido entre la rumana Sorana Cirstea, reciente campeona en Cleveland, y la argentina Solana Sierra.

Este partido fue el primero de una doble cartelera nocturna que concluiría poco después con el partido del español Carlos Alcaraz contra el estadounidense Reilly Opelka.