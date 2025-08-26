Marileidy Paulino buscará este jueves su cuarto título seguido en Liga Diamante

Las finales de la Liga Diamante de Zúrich (Suiza), que se celebrarán el 27 y 28 de agosto, reunirán a las grandes estrellas del atletismo mundial.

Entre ellas destaca la velocista dominicana Marileidy Paulino, quien llega como una de las favoritas en su especialidad.

La dominicana, triple ganadora del 'diamante', es la principal candidata a repetir triunfo en los 400 metros aunque sus 48.81 -marca de la temporada- la hacen tener más competencia que en otras ocasiones con la bahreiní Salwa Naser (48.67).

El evento también contará con la participación del sueco Armand 'Mondo' Duplantis, que este verano impulsó un nuevo récord mundial de salto con pértiga con 6,29 metros, la neerlandesa Femke Bol en los 400 vallas, y el estadounidense Noah Lyles, que protagonizará un duelo de altura con el botsuano Letsile Tebogo en los 200 metros.

Duplantis, de 25 años, hace muchos años que compite contra sí mismo. En Zúrich, salvo sorpresa, la victoria será suya puesto que de los seis finalistas solo el griego Emmanouil Karalis ha superado los seis metros (6,08), muy lejos de sus 6,29.

El sueco, doble campeón olímpico y del mundo, buscará en la ciudad suiza su quinto 'diamante' tras los logrados en 2021, 2022, 2023 y 2024.

También buscará su quinto 'diamante' la neerlandesa Femke Bol , absoluta reina de los 400 vallas femeninos en la competición desde 2021. Sus 51.91 de marca del año son muy superiores a los de la segunda del ránking, la eslovena Emma Zapletalova (53.58).

Otra de las pruebas que acapararán todas las miradas son los 200 metros lisos, en los que volverán a verse las caras en una final, trece meses después de la histórica carrera de los Juegos Olímpicos de París, el botsuano Letsile Tebogo, que ganó con 19.46, y el estadounidense Noah Lyles, tercero con 19.70.

Este año, el mejor resultado de Tebogo fueron los 19.76 del mitin de Eugene (Estados Unidos) con 19.76 el 5 de julio, que solo le sirvieron para ser quinto en una carrera que precisamente se llevó Lyles con 19.63, su mejor marca de la temporada en los 200 metros.

También buscarán el anillo de campeones el griego Miltiadis Tentoglou (longitud), el noruego Karsten Warholm (400 vallas), la ucraniana Yaroslava Mahuchikh (altura) o la alemana Malaika Mihambo (longitud), todos ellos llamados también a ser medallistas en dos semanas en los Mundiales de Tokio.