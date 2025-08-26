Los jonrones se ausentan para Elly De La Cruz

Su average se ha incrementado, así como sus empujadas, pero Elly De la Cruz observa como su poder se apaga, al menos en la parte complementaria de la campaña.

Elly, uno de los jóvenes portentos hoy día, en todos los órdenes, atraviesa por la peor merma jonronera en sus tres años de carrera, tanto así que este batazo ha desaparecido de su accionar ofensivo.

Aunque al ingresar a la más reciente jornada cuenta con 19 vuelacercas, pero tras la pausa del Juego de Estrellas es que sus batazos de largos metrajes muestran un descenso vertiginoso.

22 partidos sin jonrones

Ya en la segunda mitad apenas ha producido uno en los 147 turnos que ha agotado y cuenta con 22 partidos en que no ha volado las verjas. En ese espacio ha agotado 94 turnos.

La última vez que De la Cruz conectó de cuadrangular fue el 31 de julio frente a Carlos Carrasco de los Bravos en la tercera entrada. En un par de días esta fecha estaría cumpliendo un mes.

Pero, lo más penoso y hecho que denota la crisis jonronera de su bate es que cuenta con 53 encuentros y 226 turnos de sus últimos dos vuelacercas, pues antes que el mencionado en la fecha final de julio, había conectado uno el 23 de junio frente a los Yankees.

De hecho, en sus tres años las segundas mitades no han sido nada agradables para Elly. En la primera mitad registra 39 vuelacercas en 856 turnos y en la segunda parte solo cuenta con 18 en 663 visitas.

Por naturaleza, sus promedios en agosto y septiembre son bajos, solo .230 en el primero y .219 en septiembre.

Como su equipo, los Rojos de Cincinnati se encuentran a 2.5 juegos por detrás de los Mets en la batalla por el Wild Card de la Liga Nacional necesitan una mejoría constante del nativo de Monte Plata en su esfuerzo por avanzar a playoffs por primera vez desde el 2020 en que cayeron en la serie de Wild Card.

Previo a este fracaso habría que remontarse al 2013 cuando cayeron ante los Piratas en la serie por Wild Card y el año anterior habían sucumbido ante los Gigantes 3-2 en la Serie Divisional.

Elly es gran parte de arma ofensiva de Cincinnati y aunque su average, .273 es el más elevado en su trío de campañas, sus ponches se observan más reducidos, pero su poder de jonrón debe estar de vuelta para así contribuir más con su club.

SUS JONRONES POR MESES

Mes Turnos Jonrones

Abril/Marzo 121 5

Mayo 109 6

Junio 96 7

Julio 95 1

Agosto 94 0