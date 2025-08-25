La UASD se corona campeón en el béisbol universitario

El combinado de la UASD se coronó campeón de la cuarta versión de la Liga de Béisbol Universitario, tras disponer de Unapec en la serie final que estuvo pactada a un 3-2, certamen organizado por la Dirección del Comisionado Nacional de Béisbol (DCNB), donde se disputó la Copa BanReservas.

Los uasdianos se repusieron a un revés ocurrido en el primer choque el pasado sábado con marcador de 12 vueltas por 0, para el domingo salir por la puerta grande en los dos encuentros programados para la fecha.

Con marcadores de 7 carreras por 2, así como 8 por 2 concluyeron los partidos celebrados en el segundo día de celebración de la gran final.

Los hoy monarcas conquistan la corona en su primera presentación en una serie final, mientras que para Unapec fue su segundo fracaso en una final. Ellos habían sido monarcas en el 2023 cuando dispusieron 5-4 de Utesa.

Los dirigidos por Rafael Sánchez se convierte en la cuarta universidad diferente que levanta el trofeo en igual cantidad de torneos y se une a la Unphu (2022), Unapec (2023) y Utesa el año pasado, hecho que habla de la competitividad existente.

Anderson Martínez y Raidyn García fueron los pitchers ganadores, mientras que Manuel López y Michael D´Oleo fueron los perdedores. El sábado el ganador por Unapec fue Daniel Santos y Jeremy Sánchez el derrotado.

Los más destacados por los campeones fueron Angel Linares y Miguel De la Cruz, dos dobletes cada uno, Jesús Monegro, tubey y sencillo. Por Unapec, José Santana jonrón, doblete y sencillo, Hansel Ulloa, tubey e imparable.

De la Cruz y López, los MVP

En la conclusión de la final fueron premiados los jugadores y lanzador Más Valiosos del torneo, reconocimientos que recayeron en Miguel De la Cruz, de la UASD, quien dominó varias categorías ofensivas y Manuel López, de Unapec, quien registró foja de 4-0 en la ronda regular. Ambos recibieron sendos trofeos.

Pucmm llega tercero

En el choque por el tercer lugar la Pucmm superó 8-4 a Ucateba el cual fue efectuado el sábado. Luis Hernández fue el triunfador y Brayan Cuevas el perdedor.

Premiación

Diógenes De la Cruz, asistente de Junior Noboa, Comisionado Nacional de Béisbol, hizo entrega del trofeo de campeón a la dirigencia y jugadores de la UASD, a quienes felicitó grandemente por el esfuerzo realizado en busca de alcanzar su primer cetro.

También hizo entrega del trofeo de segundo lugar a Unapec, así como a la Pucmm, ocupante del tercer puesto, incluyendo los reconocimientos a los Más valiosos, De la Cruz y López.

Destacó que una vez más, el exgrandesligas Noboa, contribuye desde su posición de Comisionado de Béisbol a que estos jóvenes se mantengan activos en el béisbol, así como en su capacitación intelectual.

En este último aspecto y mediante la formación de la Liga se han otorgado ya más de 200 becas educativas para universidades nacionales e internacionales, de las cuales un buen grupo de jóvenes han encontrado trabajos en diferentes organizaciones de Grandes Ligas y otros circuitos de béisbol de otras naciones.

Esta cuarta versión de la Liga de Béisbol Universitario contó con el soporte del Ministerio de la Presidencia en la persona de su ministro, José Ignacio Paliza, BanReservas, Farmacia GBC, Bandex, Comedores Económicos entre otros.