El Deporte

certamen

Inician este martes las competencias en internacional de boliche

Más de 130 jugadores de diferentes países accionarán en la justa que comenzará con las pruebas de sencillos

Raffy Sebelen y Francis Soto al momento de premiar a varias de las jugadoras juveniles más sobresalientes en uno de los pasados eventos.

Listín DiarioSanto Domingo

Luego de participar en una  ceremonia por todo lo alto, los jugadores van hoy (martes 26) van hoy en la primera jornada  del torneo internacional de boliche, que se lleva a cabo en las instalaciones del Sebelén  Bowling Center, con la participación  de 130 bolicheros en representación de diferentes naciones.

La ceremonia inaugural se llevó  a cabo en el centro deportivo para la práctica  de boliche, con la participación  de autoridades deportivas  funcionarios.

El inicio del evento contó  con el desfile de los atletas que buscan los primeros lugares, donde se premiará  hasta el tercer lugar.

La primera jornada de hoy (martes), se  competirá en dos rondas, en la modalidad de sencillos, en masculino y femenino.

Se jugará hasta el sábado  en las diferentes modalidades, al final se llevará  a cabo la premiación  con cena .

Las competencias se realizarán  a partir de mañana  con dos rondas a la 1:30: pm y 6:00 de la tarde , en la modalidad de sencillos. Luego el miércoles van los dobles, con el mismo horario. El jueves y viernes  por equipos, el sábado  evento especial.

Se competir en masculinos y femeninos, en Senior y super Senior.

 

Los detalles de la justa fueron ofrecidos por  los ejecutivos del centro deportivo para jugar boliche uno de los más  modernos del área. 

Durante  el acto hablará el cronista deportivo Romeo  González.

