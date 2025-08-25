Inician este martes las competencias en internacional de boliche

Luego de participar en una ceremonia por todo lo alto, los jugadores van hoy (martes 26) van hoy en la primera jornada del torneo internacional de boliche, que se lleva a cabo en las instalaciones del Sebelén Bowling Center, con la participación de 130 bolicheros en representación de diferentes naciones.

La ceremonia inaugural se llevó a cabo en el centro deportivo para la práctica de boliche, con la participación de autoridades deportivas funcionarios.

El inicio del evento contó con el desfile de los atletas que buscan los primeros lugares, donde se premiará hasta el tercer lugar.

La primera jornada de hoy (martes), se competirá en dos rondas, en la modalidad de sencillos, en masculino y femenino.

Se jugará hasta el sábado en las diferentes modalidades, al final se llevará a cabo la premiación con cena .

Las competencias se realizarán a partir de mañana con dos rondas a la 1:30: pm y 6:00 de la tarde , en la modalidad de sencillos. Luego el miércoles van los dobles, con el mismo horario. El jueves y viernes por equipos, el sábado evento especial.

Se competir en masculinos y femeninos, en Senior y super Senior.

Los detalles de la justa fueron ofrecidos por los ejecutivos del centro deportivo para jugar boliche uno de los más modernos del área.

Durante el acto hablará el cronista deportivo Romeo González.