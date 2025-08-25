40 jonrones a menor edad

Cada día los medios producen una crónica sobre “nuevo récord” establecido por determinado jugador respecto a la suma de estadísticas a su edad. Y detallan con mucha precisión las marcas superadas por fulano de tal frente a figuras de Cooperstown, pero que lo ha hecho mejor en cuanto a los años, los meses, lo días, las semanas y a veces meten minutos y segundos en MLB. Claro que se trata de una exageración, pero a los periodistas les pagan para producir “noticias”.

Es llamativo el caso de Junior Caminero, que se encamina a producir 40 jonrones a su corta edad de 22 años. Caminero nació en Santo Domingo el 5 de julio 2003, es decir que hace poco cumplió 22 años. Esa será su edad cuando cruce de los 40, si lo hace ahora en agosto o en septiembre.

¿Y quién ha sido el pelotero dominicano con 40 jonrones a más corta edad?. En forma extraoficial comento el hecho porque hay un dato relevante sobre Vladimir Guerrero Jr.

Resulta que Vladi Jr. nació el 16 de marzo de 1999, y en la temporada 2022 disparó 40 hrs… Pero, al final de la campaña ya había cumplido los 23 años de edad. Veamos, entonces, los demás jugadores jonroneros de RD y la edad en que alcanzaron esa cantidad por vez primera en sus carreras:

.- ALEX RODRIGUEZ:_ Posee el record de más campañas cruzando de los 40 con un total de 8. La primera vez ocurrió en 1998 con 42 a los 23 años de edad, y tenía 5 años con los Marineros de Seattle. Se despidió de MLB con 696 hrs., el 5to. mejor de siempre.

SAMMY SOSA: Es el único pelotero en la historia de MLB con tres temporadas con más de 60 jonrones, y su primer año de 40 fue 1996. Esa campaña, con los Cubs, tenía 28 años de edad, y más adelante se metería en la historia con su épica batalla con Mark McGwire cuando produjo 66 (McGwire 70). Sosa terminó con 609 y al igual que Pujols tuvo 7 temporadas con más de 40.

ALBERT PUJOLS: Comparte con Sosa el segundo lugar con 7 campañas pasando de los 40, y lo hizo por vez primera en 2003, también a los 23 años de edad. Pujols terminó con 43 y de por vida 703, el cuarto mejor de siempre.

MANNY RAMIREZ: Tuvo 5 campañas de más de 40, estrenándose en 1998 con 45 cuando tenía 26 años de edad. Manny terminó con 555, y no ha recibido votos al Salón de la Fama por haber sido suspendido dos veces por dopaje. Mucha gente no sabe que Manny nació en Villa Duarte, y que su familia emigró a Nueva York antes de que cumpliera 15 años. Fue un terror ofensivo en la high school del Estado, y fue drafteado por Cleveland en 1991, el número 13 .

NELSON CRUZ: Tuvo 4 años con más de 40 jonrones, pero su caso es muy especial pues debutó en MLB a los 25 años de edad, el 17 de septiembre 2005. Cruz produjo 40 cuadrangulares exactos en la campaña 2014 cuando había cumplido 34 años de edad y jugando para Baltimore. El terminó su carrera en 2023 con un total de 464 hrs… En una oportunidad también fue suspendido 50 juegos por su vinculación con una clínica de esteroides de Florida. Eso sucedió en 2012.

DAVID ORTIZ: Tuvo 3 campañas en que pasó de los 40 hrs., incluyendo una de 54 en 2006. ¿Cuándo produjo 40 por vez primera? Eso sucedió en 2014 cuando dio 45 y tenía 29 años de edad. Ortiz terminó con 541 y fue llevado a Cooperstown en 2022.

JOSE BAUTISTA: También tuvo 3 años en este renglón, y tuvo una curiosidad muy especial. Cuando produjo 54 en 2010 para Toronto, nunca antes había disparado 40 ni siquiera 30.. Los 54 les llegaron a los 30 años de edad, y en total tuvo 344 por vida.

EDWIN ENCARNACION: Dos veces pasó de los 40, siendo la primera en 2010 (también con Toronto. Encarnación tenía 29 años de edad, y en su carrera sumó 424.

GEORGE BELL: Es un caso lejano y muy especial porque fue George Bell el primer dominicano en alcanzar los 40. Hizo su hazaña en 1987 con 47, precisamente el año en que ganó el premio MVP, también el primero, y con Toronto. Tenía 28 años de edad y en su carrera despachó 265.

EN SILENCIO: Los chicos de la selección de basket practicaron un poco de boxeo con los argentinos, luego de la victoria del domingo. Eso será costo para RD, posiblemente, para sus juegos de avance.. Listin Diario preguntó reacciones al gerente Yipi Paez y al presidente Fedombal, Rafael Uribe, pero ambos ignoraron mensajes y llamadas. Es lo típico del dirigente dominicano cuando hay problemas.