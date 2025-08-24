Luis Castillo es exaltado al Salón de la Fama de los Marlins

Acompañado por su familia y muchos de sus ex compañeros de equipo de los Marlins, Luis Castillo regresó al LoanDepot Park el domingo para ocupar el lugar que le corresponde en el Salón de la Fama de las Leyendas de los Marlins.

La placa de Castillo dice:

Luis Antonio Castillo jugó para los Marlins de 1996 a 2005 y fue parte integral del equipo ganador de la Serie Mundial de 2003. Castillo es uno de los dos jugadores, junto con Jeff Conine, que han jugado con los Marlins en sus dos campañas ganadoras de la Serie Mundial, aunque no participó en la postemporada de 1997. Tres veces All-Star de la Liga Nacional y tres veces ganador del Guante de Oro (2003-05), el infielder ambidiestro también lideró la Liga Nacional en bases robadas dos veces (2000 y 2002). El nativo de San Pedro de Macorís, República Dominicana, jugó 10 temporadas con los Marlins y, al momento de su incorporación, se ubicó como el líder de la franquicia en hits (1273), turnos al bate (4347), apariciones al plato (4966), juegos jugados (1128), sencillos (1081), triples (42), bases por bolas (533) y bases robadas (281)."

Castillo es parte de la clase inaugural del Salón de la Fama de 2025. Jeff Conine, Jim Leyland y Jack McKeon fueron incluidos a principios de esta temporada.