El lanzador Zack Wheeler requerirá una cirugía adicional y se perderá el resto de la campaña

La temporada del as de los Filis de Filadelfia, Zack Wheeler, ha terminado.

A Wheeler le diagnosticaron síndrome de salida torácica y necesitará una cirugía adicional que lo dejará fuera de juego durante seis a ocho meses, anunció el equipo el sábado.

Wheeler tuvo una evaluación de seguimiento tras un procedimiento realizado el lunes para extraerle un coágulo de sangre de la parte superior del brazo derecho. Tras recibir una segunda opinión, se recomendó que Wheeler se sometiera a una cirugía de descompresión del opérculo torácico en las próximas semanas. Dicha cirugía pondría en riesgo la capacidad de Wheeler para comenzar la temporada 2026 a tiempo.

unA DECEPCIÓN

"Es decepcionante, pero todos saben que está fuera de nuestro control", dijo el mánager de los Phillies, Rob Thomson. "Nos alegra que esté sano, porque pasó por algo muy serio".

El síndrome del desfiladero torácico es una afección en la que los huesos o músculos presionan los vasos sanguíneos de la parte superior del tórax, cerca del hombro, lo que causa dolor o entumecimiento. Los movimientos repetitivos del brazo son una causa común, lo que aumenta la susceptibilidad de los jugadores de béisbol y nadadores, según la Clínica Cleveland.

La cirugía de descompresión implica la extracción del hueso o tejido que causa la constricción.

Wheeler había estado experimentando dolor en el hombro durante varias aperturas, pero tras decir que se sentía "normal" tras su última apertura en Washington el 15 de agosto, posteriormente comenzó a sentir pesadez en el hombro. Los entrenadores de los Phillies decidieron evaluarlo porque se trataba de un síntoma diferente.

Hicieron que Wheeler fuera examinado por los médicos del equipo de los Nacionales, quienes descubrieron el coágulo de sangre. Los Filis creen que el coágulo fue de inicio agudo, no relacionado con el dolor previo en el hombro.

“No presentaba ninguno de los síntomas que finalmente nos llevaron a contactar a los médicos de los Nacionales de Washington. Fueron excelentes. Agilizaron todo”, dijo Paul Buchheit, entrenador atlético principal de Filadelfia. “Pero creemos que actuaron de forma independiente. Normalmente, estas afecciones presentan un conjunto de síntomas o patrones sintomáticos, y él no presentaba ninguno hasta que lo evaluamos”.

Buchheit dijo que Wheeler puede comenzar su programa de rehabilitación de lanzamiento aproximadamente ocho semanas después de la cirugía de descompresión. Se desconoce cómo será ese proceso por el momento, y la directiva de los Phillies aún no lo tiene en mente.

"Me alegra que esté bien y el pronóstico es que volverá relativamente pronto en la temporada (2026), pero pasará mucho tiempo antes de que lleguemos a eso", dijo Dave Dombrowski, presidente de operaciones de béisbol.

Wheeler, de 35 años, tuvo un récord de 10-5 con una efectividad de 2.71 en 24 aperturas a lo largo de 149 2/3 entradas esta temporada. Sus 195 ponches lideran la Liga Nacional y era ampliamente considerado como un candidato al premio Cy Young de este año. Ha sido dos veces subcampeón del Cy Young, quedando segundo en 2021 y 2024.

La pérdida de Wheeler es un golpe para los Filis, que tienen aspiraciones de Serie Mundial y comenzaron el día con una ventaja de 6 juegos sobre los Mets de Nueva York en la División Este de la Liga Nacional.

“Nunca es bueno perder a Zack Wheeler, tu lanzador número uno”, dijo Dombrowski. “Creo que tenemos una profundidad de lanzadores abridores capaz de lanzar bien para nosotros. Repito, nunca vas a reemplazar a alguien así. ... He estado en todo tipo de situaciones con lanzadores fuera. Tenemos un buen equipo y buscaremos a otros que den un paso al frente y nos ayuden”.