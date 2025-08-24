Dominicana supera a Curazao y logra su primer triunfo en el Panam de Béisbol

Por todo lo alto fue inaugurada la edición número 13 del Torneo Panamericano de Béisbol Infantil (11-12 años), justa que tiene especial dedicatoria a Carolina Mejía, alcaldesa del Distrito Nacional.

Los terreros de la Liga Deportiva Mercedes, del ensanche La Fe, acogieron a los jugadores de los 12 países participantes, quienes desfilaron al compás de la Banda de Música de la Armada de la República Dominicana, así como de la Fuerza Aérea Dominicana.

A seguidas, se procedió al izamiento de las banderas de los países participantes a cargo de los delegados de cada uno de los equipos participantes, acompañados a su vez de la Banda de Música de la Policía Nacional.

Dominicana cayó en el primer partido ante Venezuela, pero se repuso en la segunda fecha y le ganó a Curazao con marcador de 9-8.

En el acto, las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Luis Mercedes, mientras que el doctor Salvador Ramos, presidente del Comité Organizador las centrales.

Minutos después se procedió a la entrega de una placa de reconocimiento a la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía a cargo del Comité Organizador del torneo, la cual fue recibida por el señor Miguel Ángel Méndez.

Concluido el juramento, el señor Bill Swaney cónsul general de la embajada de los Estados Unidos en el país hizo el lanzamiento de honor, mientras que Salvador Ralos fue el bateador; el general Rufino Contreras en representación del director de la Policía Nacional, Mayor General Ramón Antonio Guzmán Peralta, el receptor, y Valentín Contreras, en representación del presidente de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana Vitelio Mejía, el árbitro.

Venezuela, EE.UU. y PR, invictos

Las dos primeras jornadas del Torneo Panamericano de Béisbol tienen a Venezuela, Estados Unidos y Puerto Rico invictos, mientras que el seleccionado de República Dominicana logró la tarde de este domingo su primera victoria.

El representativo estadounidense derrotó 17-0 a Panamá, en partido celebrado en el estadio de la Liga Naco. Edgar Melo fue el lanzador ganador, mientras que Iván Cedeño cargó con la derrota. Los mejores por los ganadores fueron Kevin Morillo, quien bateó de 4-2, con un cuadrangular y cuatro carreras remolcadas, mientras que Johan Yan también ligó jonrón y tres producidas.

En tanto, Venezuela se impuso 15-0 a Aruba en choque desarrollado en la Liga Naco. Carlos Guerrero fue el serpentinero ganador, mientras que el perdedor fue Jeyson Greman. Ralwer Montás y Fabrizio Troisi fueron los más destacados por los ganadores con cuatro carreras remolcadas cada uno.

De su lado, República Dominicana vino de atrás al fabricar un rally de tres carreras y así dejar en el terreno a Curazao 9-8, en partido escenificado en el play de la Liga Deportiva Mercedes.

Fraily Martínez obtuvo la victoria, mientras que Savic De Palm con el revés.

José Parra fue el jugador más destacado por el equipo criollo al disparar de cuadrangular y empujar tres carreras.

En otros encuentros, Guatemala superó 8-7 a El Salvador; Puerto Rico 10-3 a México; Colombia 9-1 a Panamá; Estados Unidos 10-0 a México, y Puerto Rico 9-5 a Haití.

Jornada de este lunes

El torneo continúa este lunes con seis partidos. En el Grupo A, Venezuela choca ante Guatemala en el estadio de la Liga Naco a las 9:30 de la mañana. A esa misma hora, pero en el Estadio Pepe Lucas del ensanche Luperón, El Salvador se mide a Curazao, y a las 11:30 de la mañana, Aruba enfrenta a República Dominicana en el Estadio de la Liga Mercedes.

En el Grupo B, a las 9:30 de la mañana, Haití se mide a Estados Unidos en el Estadio de la Liga Mercedes, mientras que a las 11:30 de la mañana, Puerto Rico choca ante Colombia en el Estadio de la Liga Naco, y México ante Panamá en el Estadio Pepe Luca del ensanche Luperón.