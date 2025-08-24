Los Delfines del Naco conquistan 63 medallas, entre estas 20 de oro en “Delfín de Oro” en Colombia

La representación de los Delfines del Club Deportivo Naco, obtuvo una brillante demostración de calidad en las distintas modalidades, al conquistar 63 medallas, incluyendo 20 de oro en el Torneo Internacional de Natación “Delfín de Oro”, que se celebró a cabo recientemente en esta en la ciudad.

La delegación naqueña estuvo conformada por 43 atletas, bajo la dirección de su entrenador, Henry Reyes, y de su asistente Fernando León.

A nivel general por equipos, los Delfines del Naco resultaron subcampeones en las categorías infantiles (primer lugar entre los equipos extranjeros), al totalizar 2,168 puntos.

El equipo campeón en las categorías infantiles fue el Club Deportivo CRP, con un total de 2,713 puntos, y el tercer lugar fue ocupado por los anfitriones Delfines del Valle.

Por otro lado, en las categorías juveniles y mayores, los Delfines del Naco obtuvieron la séptima posición de 62 equipos participantes (segundo lugar entre los equipos extranjeros), con un total de 1,286 puntos, logrados por apenas 16 atletas.

El campeón de las categorías juveniles y mayores fue el equipo Esturiones del Valle, seguido por el Club Deportivo CRP, y el tercer lugar lo ocupó el equipo Astros, todos colombianos.

20 medallas de Oro, obtenidas por:

Valentina Esteban Rijo (12 años) [50, 100, 200, 400 y 800 metros libre.

Relevo 4x50 metros libre mixto (12-13 años), compuesto por Valentina Esteban Rijo, Yohangely Morales, Alan Espaillat y Samuel Cabrera.

Alejandro Marte (10 años) [50 metros pecho.

Isaac Joaquín (11 años) [50 metros pecho.

Amanda Cruz (12 años) [200 metros pecho.

Fernando Joa (11 años) [50 metros mariposa.

Lucas Cabrera (10 años) [100 metros pecho.

Relevo 4x50 metros libre femenino (10-11 años), compuesto por Marla Castañeda, Kirsy Jaquez, Isabella Rodríguez y Michelle Lugo.

Relevo 4x50 metros libre masculino (10-11 años), compuesto por Fernando Joa, Alberto León, Lucas Cabrera e Isaac Joaquín.

Michelle Lugo (11 años) [400 metros libre.

Relevo 4x50 metros combinado masculino (10-11 años), compuesto por Isaac Joaquín, Lucas Cabrera, Fernando Joa y Alberto León.

Relevo 4x50 metros combinado femenino (10-11 años), compuesto por Marla Castañeda, Mikaela Terrero, Michelle Lugo e Isabella Rodríguez.

Camila De La Rosa (19 años) [50 y 200 metros pecho; 200 metros combinado] (3)

Relevo 4x50 metros combinado mixto (16-17 años), compuesto por Fiormarie Smith, Wander Adriel De La Rosa, Ricardo Ruiz y Barbara Collado.

17 medallas de plata, logradas por:

Samuel Cabrera (13 años) [50, 100 y 200 metros pecho.

Relevo 4x50 metros libre mixto (10-11 años), compuesto por Michelle Lugo, Fernando Joa, Marla Castañeda e Isaac Joaquín.

Isaac Joaquín (11 años) [50 metros libre y 100 metros pecho.

Relevo 4x50 metros combinado mixto (10-11 años), compuesto por Marla Castañeda, Lucas Cabrera, Fernando Joa y Michelle Lugo.

25 medallas de Bronce, obtenidas por:

Yohangely Morales (13 años) [50, 100 y 200 metros pecho.

Josué Romero (12 años) [200 metros pecho.

Isabella Rodríguez (10 años) [50 metros libre y 100 metros espalda.