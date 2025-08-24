Cal Raleigh dispara dos jonrones y establece nueva marca para receptores en las Grandes Ligas

El toletero de los Marineros de Seattle, Cal Raleigh, conectó el domingo contra los Atléticos sus cuadrangulares 48 y 49, liderando las El toletero de los Marineros de Seattle, Cal Raleigh, conectó el domingo contra los Atléticos sus cuadrangulares 48 y 49, liderando las Grandes Ligas, estableciendo un récord de una sola temporada para cátchers y superando el total que tuvo el venezolano Salvador Pérez con los Kansas City Royals en 2021.

El cuadrangular récord de Raleigh también marcó su noveno juego de varios jonrones esta campaña para superar a Mickey Mantle (ocho en 1961 con los Yankees) para la mayor cantidad para un bateador ambidiestro en una temporada. El récord general es de 11.

Raleigh conectó de derecha un jonrón contra el lanzador zurdo de los Atléticos, Jacob Lopez, en la primera entrada para poner el marcador 2-0 e igualar a Pérez. Raleigh recibió una recta justo en el centro de Lopez y la envió a una distancia estimada de 448 pies, según Statcast. Se midió como el jonrón más largo de la carrera de Raleigh como bateador derecho.

En la entrada siguiente, Raleigh bateó un cambio de velocidad de Lopez a 412 pies. Los cuadrangulares fueron los números 39 y 40 de la temporada para Raleigh como receptor este año. Tiene nueve mientras se desempeña como bateador designado.

Pérez conectó 15 cuadrangulares como bateador designado en 2021, y 33 como receptor.

Solo otros cuatro jugadores en la historia de las Grandes Ligas han conectado al menos 40 jonrones en una temporada mientras jugaban principalmente como receptores: Johnny Bench y Mike Piazza (dos veces cada uno), Roy Campanella y Todd Hundley. Bench, Campanella y Piazza son miembros del Salón de la Fama.

Raleigh tuvo 27 jonrones en 2022, luego 30 en 2023 y 34 la temporada pasada. Si continúa con su poderoso ritmo, Raleigh podría convertirse en el primer cátcher en liderar la Liga Americana en jonrones.

Elegido por primera vez al Juego de Estrellas a los 28 años, saltó a la escena nacional cuando ganó el Derby de Jonrones del All-Star en julio. Se convirtió en el primer bateador ambidiestro y el primer receptor en ganar el título. Es el segundo jugador de los Marineros en llevarse la corona, después del tres veces ganador Ken Griffey Jr.

, estableciendo un récord de una sola temporada para cátchers y superando el total que tuvo el venezolano Salvador Pérez con los Kansas City Royals en 2021.

El cuadrangular récord de Raleigh también marcó su noveno juego de varios jonrones esta campaña para superar a Mickey Mantle (ocho en 1961 con los Yankees) para la mayor cantidad para un bateador ambidiestro en una temporada. El récord general es de 11.

Raleigh conectó de derecha un jonrón contra el lanzador zurdo de los Atléticos, Jacob Lopez, en la primera entrada para poner el marcador 2-0 e igualar a Pérez. Raleigh recibió una recta justo en el centro de Lopez y la envió a una distancia estimada de 448 pies, según Statcast. Se midió como el jonrón más largo de la carrera de Raleigh como bateador derecho.

En la entrada siguiente, Raleigh bateó un cambio de velocidad de Lopez a 412 pies. Los cuadrangulares fueron los números 39 y 40 de la temporada para Raleigh como receptor este año. Tiene nueve mientras se desempeña como bateador designado.

Pérez conectó 15 cuadrangulares como bateador designado en 2021, y 33 como receptor.

Solo otros cuatro jugadores en la historia de las Grandes Ligas han conectado al menos 40 jonrones en una temporada mientras jugaban principalmente como receptores: Johnny Bench y Mike Piazza (dos veces cada uno), Roy Campanella y Todd Hundley. Bench, Campanella y Piazza son miembros del Salón de la Fama.

Raleigh tuvo 27 jonrones en 2022, luego 30 en 2023 y 34 la temporada pasada. Si continúa con su poderoso ritmo, Raleigh podría convertirse en el primer cátcher en liderar la Liga Americana en jonrones.

Elegido por primera vez al Juego de Estrellas a los 28 años, saltó a la escena nacional cuando ganó el Derby de Jonrones del All-Star en julio. Se convirtió en el primer bateador ambidiestro y el primer receptor en ganar el título. Es el segundo jugador de los Marineros en llevarse la corona, después del tres veces ganador Ken Griffey Jr.

Con 31 juegos por jugar en la temporada regular, Raleigh también tiene una excelente oportunidad de superar el récord de franquicia de Griffey de 56 jonrones en una temporada.

El jonrón de Raleigh le dio 104 carreras impulsadas en la temporada. Es el primer receptor con temporadas consecutivas de 100 carreras impulsadas desde Piazza (1996-2000), y el primer receptor de la Liga Americana en lograr la hazaña desde Thurman Munson (1975-77)